大人の女性にぴったり！「ネオウルフ」スタイルのオススメ

大人の女性にぴったりの「ネオウルフ」スタイルを紹介します。トップの丸みと襟足のくびれのメリハリは控えめながら、自然な立体感を生み出してくれるので、大人も挑戦しやすいスタイルです。

大人の女性 にもおすすめの「 ネオウルフ 」 スタイル を紹介します。 トップの丸みと襟足のくびれのメリハリは控えめながら、自然な立体感を生み出してくれるので、大人も挑戦しやすい スタイル です。

人気美容師さんたちのInstagram投稿から、お手本にしたいネオウルフのスタイルをご紹介します。 トップをひし形に整えた、バランスの良いネオウルフです。 耳元でふんわりと膨らみを作り、そこからグッとくびれさせています。 襟足は軽やかに外ハネさせて、首まわりに動きをプラス。

柔らかなグレージュカラーを合わせることで、品の良さとトレンド感を両立したスタイルに。 肩上の短めレングスが軽快な、品の良いネオウルフです。 トップはナチュラルに内側へおさめ、ベースはくびれを作ってからほんのり外ハネに。 コンパクトな見た目でありながら、全体にふんわりとした柔らかさが残ります。

首元がすっきり見えるため、これからの季節にもオススメです。 顔まわりのラインが美しい、前下がりのネオウルフです。 トップは根元を立ち上げ、毛束を意識しながら内側へワンカールさせています。 ベースはかなり軽めに削ぎ、顔まわりへ向かって前下がりのラインを描くように外巻きに。

耳元からあご先までがすっきりと見えるため、顔まわりに抜け感が生まれます。 削ぎすぎず控えめにくびれさせた、絶妙なシルエットのミディアムネオウルフです。 トップはナチュラルにおろし、ベースは肩下で外にワンカールさせています。 サイドバングは後ろへ流しつつ、サイドを耳掛けすることで、顔まわりをすっきりと。 作り込みすぎない自然なデザインが、大人のこなれ感を叶えてくれそうです





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