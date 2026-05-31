大人のウルフヘアスタイルを知っておきたい！

人気美容師さんたちのInstagram投稿から、すっきり見えが狙えるウルフスタイルをご紹介します。

大人の ウルフヘア スタイル を知っておきたい！ 人気美容師 さんたちのInstagram投稿から、すっきり見えが狙えるウルフ スタイル をご紹介します。 美しいくびれで作る大人の ウルフヘア は、トップの丸みと首元の引き締まったラインが、全体のシルエットに自然なメリハリをもたらしながら、自然な軽やかさもプラス。

まとまり感と軽やかさを両立した、ウルフ風ミディはトップを毛束ごとに毛先をワンカールさせて動きを出し、ベースは肩のラインで自然なくびれを作り、外ハネに整えています。 カラーは艶やかなブラウンカラー。 そこにベージュ系のハイライトを散りばめることで、立体的な表情が加わり、品よく洗練された雰囲気を引き出しています。 スタイリッシュに魅せたいなら、ストレートタッチのウルフミディもオススメです。

トップは丸みを作りながら内側へ自然におさめています。 ベースは毛先をプツッと切り揃え、肩に触れて自然と外へ流れるように。 カット技術でしっかりとシルエットを作り込んでいるからこそ、ナチュラルでありながらもオシャレに仕上がりました。 軽快な外ハネがヘルシーな印象を与えてくれる、プチウルフボブはトップの髪をふんわりとナチュラルに内側へ入れ、ベースは首元でくびれさせてから、軽めの外ハネに仕上げています。

トップの丸みとベースの動きが組み合わさることで、メリハリのある美しいシルエットに。 大人らしい落ち着きの中に可愛らしさも備わり、鏡を見る度に気分を高めてくれそうです。 上品な印象のミディアムウルフはトップをふんわりと内側へ流してエアリーな表情を作りつつ、ベースには適度な厚みを残して毛先をプツッと切りそろえて、軽やかな動きと大人の落ち着きを両立。 肩のラインで自然にくびれを持たせることで、長めのスタイルにも抜け感を与えています





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