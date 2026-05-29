大人なガリガリ君もぎたてぶどう、ポケモン30周年記念パッケージで登場

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、収穫後24時間以内に搾汁したもぎたてぶどう果汁のかき氷を内蔵したアイスキャンディー。ぶどう果汁33%使用で、ジューシーで香り高い本格的な味わいが特徴。パッケージは『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念し、表面には各地方のパートナーポケモンがぶどうの房のように集合したデザイン、裏面には歴代の代表的なポケモンが夜空に輝く壮大な世界観を表現。また、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念し、「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が1,000名に当たるキャンペーンも実施。

「大人な ガリガリ君 もぎたてぶどう 」は、ぶどう アイス の中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、 もぎたてぶどう 果汁かき氷を入れた アイス キャンディーです。

ぶどう果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえる商品です。 今回のパッケージには、『ポケットモンスター 赤・緑』シリーズ発売30周年を記念し、これまでの冒険の歴史を彩ってきたポケモンたちを贅沢にデザインいたしました。 表面には、各地方のパートナーポケモンたちが、みずみずしいぶどうの房のように集まり、パッケージいっぱいににぎやかさを表現しています。 カラフルで躍動感あふれるビジュアルが、本商品のフレーバーイメージとも調和した特別仕様です。

裏面には、歴代の象徴的なポケモンたちが夜空に輝くように配置され、壮大で神秘的な世界観を演出いたしました。 これまでの冒険の軌跡を感じながら、ポケモンの魅力を存分にお楽しみいただけるデザインに仕上げています。 また、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念した企画として、「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が合計1,000名様に当たるキャンペーンを実施いたします。 ここでしか手に入らないオリジナルアイテムで、新たな冒険気分をぜひお楽しみください





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ガリガリ君 ポケモン 記念パッケージ もぎたてぶどう キャンペーン ポケットモンスター アイス

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