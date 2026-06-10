大井町の魅力とバンド名の由来：kurayamisakaインタビュー

大井町在住のバンドマンが語る、便利で落ち着く街の魅力と、バンド名「くらやみ坂」に込めた思い。

大井町 に住んでみてまず感じるのは、とにかく便利だということです。 都心へのアクセスが良いのはもちろん、日常生活に必要な店舗がほぼ全て揃っています。 少し昔ながらのネオンが輝く飲み屋街もある一方で、駅から離れると静かな住宅街が広がっていて、そのバランスが絶妙です。

特徴を聞かれると、正直なところ「これといった目立ったものはない」と答えるかもしれません。 しかし、それがかえって生活に馴染みやすく、お互いに干渉しない心地よさを生んでいます。 大井町特有の強烈なカルチャーを感じたことはありませんが、そうした場所のほうが「帰ってきた感」を強く感じられるように思います。 もちろん、個性的なカルチャーが根付いた街を訪れるのは楽しいですが、住むとなると話は別です。

大井町のような、突出しすぎない場所のほうが落ち着くのです。

「住めば都」という言葉がありますが、たとえ別の街に移ってもきっと馴染むでしょう。 しかし、実際に大井町に住んでみて、この街は自分に合っていると強く感じます。 長年住んでいるので、愛着も自然と湧いてきます。 kurayamisakaが「from 大井町」とアピールしているのは、最初は自分でも「何だそれ」と思っていたし、「まあ、逆にいいか」くらいの軽い気持ちでした。 しかし、何度も言っているうちに、本当に愛着が湧いてきてしまいました。

このバンド名は偶然から生まれました。 メンバーの阿左美倫平（B）と堀田庸輔（Dr）はもともと大井町出身で、フクダリュウジ（G）も自転車で通える距離に住んでいたため、「これはもう大井町バンドを名乗るべきだ」ということになりました。 私の知る限り、他に「大井町のバンド」を自称している人はいなかったので、それなら名乗ってみようか、という軽いノリでした。 バンド名「くらやみ坂」の由来は、東大井にある「旧仙台坂（くらやみ坂）」と書かれた看板です。

通勤で毎日その前を通るうちに、その名前が頭に残りました。

「くらやみ坂という名前、いいな。 こんな名前のバンドがいたら面白いな」と思い始め、じゃあ作ってしまおうと決めました。 大井町は、再開発が進みながらも昔ながらの下町情緒を残しているエリアです。 駅前は商業施設が充実し、スーパーやドラッグストア、飲食店が立ち並びます。

一方で、少し路地に入ると古い町家や小さな公園があり、時間の流れがゆっくりと感じられます。 このギャップが魅力の一つです。 また、大井町には多くの路線が乗り入れているため、東京の主要エリアへ30分以内にアクセスできます。 通勤や通学には非常に便利で、その点も住みやすさに貢献しています。kurayamisakaとして活動する中で、地元である大井町をアピールすることは自然な流れでした。

私たちの音楽は、この街の持つ落ち着いた雰囲気や日常の延長線上にあるようなサウンドを目指しています。 派手ではないけれど、耳に残るメロディーやリズムを大切にしています。 大井町という土地が与えてくれたインスピレーションは大きく、今後もこの街とともに成長していきたいと考えています





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