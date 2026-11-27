テレビ東京は26日、12月31日の大みそかの夜に『孤独のグルメ2026大晦日スペシャル（仮）』（後10：00～11：30）を放送すると発表した。同作を大みそかに放送するのは今年で10年連続となる。各…

昨年の大みそか特番で食事を楽しむ五郎（C）テレビ東京 テレビ東京は26日、12月31日の大みそかの夜に『孤独のグルメ2026大晦日スペシャル（仮）』（後10：00～11：30）を放送すると発表した。

同作を大みそかに放送するのは今年で10年連続となる。 各局が大型特番を組む中、テレ東はなぜ『孤独のグルメ』で“勝負”するのか。 担当する小松幸敏プロデューサーに話を聞いた。 松重豊主演の『孤独のグルメ』は、テレ東の深夜ドラマとして14年にわたって放送されている。

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輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマとなっている。 今年の4月クールでは、約3年半ぶりとなる新Season『孤独のグルメ Season11』を放送した。 大みそかに放送することになった経緯について、小松氏は「大晦日スペシャルが始まる前にもスペシャル回（出張編やお正月スペシャルなど）を放送しており、老若男女、年齢問わず、ご家族皆さまで見て頂いているとの反響やお声をいただいておりました。