横綱大の里が九州場所で決定戦を制し、横綱としての連覇と九州場所優勝を果たした。先場所に続き２場所連続７度目のタイトル獲得であり、来場所は自身初の３連覇が期待される。

横綱・ 大の里 （二所ノ関部屋所属）が、昨年の秋場所に続き、今年度の 九州場所 で２場所連続かつ通算７度目の優勝を飾った。この栄冠により、横綱としての連覇初達成および 九州場所 での優勝初記録を更新した。 大の里 は 優勝決定戦 を制し、賜杯を手にした。

決定戦制す 大の里の逆転劇と苦難の軌跡

優勝争いは最終日まで激しく、首位に並んでいた東前頭７枚目の若元春（荒汐）が関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）に勝利し、大の里が横綱・豊昇龍（立浪）を下すという展開となった。両者とも成績は１３勝２敗で並んだため、優勝決定戦が行われることになった。決着をつける重要な試合で、大の里が勝利を収め、見事な栄冠に輝いた。

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場内での優勝インタビューにおいて、大の里は「先場所、久々に優勝していい形で九州に乗り込んできて、その流れのまま優勝できて良かったです」と喜びを語った。しかしその背景には、先場所でのケガとそれに続く長期の回復期間があった。先場所で痛めた左肩の影響などで休場が相次ぎ、半年間、苦しい状況が続いたという。その思いがあったからこそ、「何としてもここで優勝したい気持ち」が実現し、「優勝できてよかったです」と振り返った。

一時苦戦も ２日目からの８連勝で巻き返す

今場所は序盤に課題も見られた。引き技などの悪癖が出る場面があり、１０日目には熱海富士に完敗を喫する痛手もあった。しかし、２日目から８連勝という好調なペースでこの不振を乗り越えた。１１日目以降は、強烈な当たりからの圧力をかける取り口が威力を発揮し、試合を有利に進めた。

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１３日目には、１差で追いかけていた若元春にも完勝を収めた。これにより首位に並び、最終日に賜杯を抱く形となった。今場所は、１年ぶりの頂点に立った前の場所から続く勢いを維持した格好だ。昨年の九州場所で痛めた左肩の影響などで休場が相次いでいた時期もあったが、名古屋場所では黒星が続きながらも９勝６敗で完走し、実戦の勘などを取り戻す成果を得ていた。

若元春の奮闘と上位陣の激闘

優勝争いにおいて、東前頭７枚目・若元春（荒汐）の大活躍が際立った。若元春は最終日まで首位争いを演じ、関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）との対戦を制して優勝決定戦出場権を勝ち取った。しかし、決定戦では大の里の前に敗れ、準優勝にとどまった。若元春のこの活躍は、大の里の連覇を妨げる大きな存在となった。

また、大の里が決定戦に進むためには、横綱・豊昇龍（立浪）との対戦を制する必要があった。豊昇龍も上位陣の一人として激しく戦ったが、大の里の前に敗北し、優勝を譲ることになった。このように、上位陣の激しい戦いが、大の里の優勝への道をより厳しく、そして価値のあるものにした。

横綱昇進の背景と来場所への展望

大の里の本名は中村泰輝であり、２０００年６月７日に石川県津幡町で誕生した。現在は２６歳である。日体大３年時にアマチュア横綱となるなど、数々のタイトルを獲得した実力者だ。２０２３年夏場所に幕下１０枚目格付け出しで初土俵を踏んでからわずか４場所で、２０２４年初場所に新入幕を果たした。同年夏場所で初優勝を飾り、２０２５年春場所と夏場所で連覇を達成して横綱に昇進した。

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身体能力にも恵まれ、身長１９０センチ、体重１８８キロという恵まれた体躯を持っている。来場所は、自身初の３連覇を目指す。昨年の秋場所と今年度の秋場所、そして今場所の九州場所での優勝により、大の里の横綱としての地位はより一層確固たるものとなった。次の舞台でも、その勢いを維持し、さらなる記録の更新が期待される。