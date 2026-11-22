関脇大の里が九州場所で初優勝を果たし、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）からその持久力と精神力が高く評価されました。千秋楽に横綱豊昇龍を破り十三勝をクリアした大の里の活躍に対し、師匠は場所を通じての力の維持の難しさと、その価値を強調し、来場所に向けた継続的な強さの重要性を説きました。

令和の相撲界に新たな星が輝いた。 福岡県で開かれた 大相撲 九州場所 において、関脇の 大の里 が 初優勝 という快挙を成し遂げた。 この場所を「鬼門」と呼ぶ関係者が多くいる中での勝利は、彼のキャリアにおいて歴史的かつ象徴的な意味を持つものとなった。

優勝パレードでは、オープンカーの先頭を切る旗手を務める隆の勝と並んで座る姿からは、勝利の喜びが溢れていた。 笑顔満開の大の里の表情は、激しい土俵之上とは全く異なる、穏やかで豊かな感情を表していた。 福岡市内のホテルで開催された千秋楽後のパーティーにおいても、彼の喜びは留まるところを知らなかった。 両手に鯛を持ち、さらに杯を手にしたその姿は、日本の伝統的な祝儀の品を象徴するものとして、優勝者の幸福な瞬間を鮮やかに切り取っていた。

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稀勢の里師匠が初優勝を称賛

師匠である二所ノ関親方、元横綱の稀勢の里も、弟子の活躍に対して深い感銘を受けた様子であった。 師匠は取材に対し、「よくやった。 二箇所の合計で四か月間にわたり、力を持続させるのは本当に容易なことではない。 その価値は極めて高い」と、弟子の頑張りに対するねぎらいの言葉を惜しげもなく贈った。

大の里は場所前から課されていた目標として「十三勝以上」を掲げており、最終日千秋楽には横綱の豊昇龍を退けるという大金星を挙げて、このハードルをクリアした。 師匠はこの勝利について、「大一番においてああいう相撲を取れたことが、今後の自信につながると思う」と高く評価した。 場所前から良い稽古が積めており、調子が上がっているのを感じていたという師匠は、初日に黒星を喫しても動じなかった。 理由は、相手の体がすでに動いており、立て直しがきく段階であると考えられていたからである。

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そのため、最後まで戦い抜けるという確信をもって見守り続けた。 十日目に関脇の熱海富士に完敗を喫した際には危機感を抱いたかもしれないが、その後再び白星を重ねていった展開は、大きな転機となった。 師匠は「一つのきっかけになった。 よくあそこで立て直して、最後まで戦い抜けたと思う」とその精神力と回復力を称えた。

大の里の継続的な強さを期待

来場所に向けた師匠の期待は大きい。

「三場所続けることを目標にしてもらいたい。 それが本当の強さなのだから」と、一発屋で終わらないよう、継続的な強さを求める声が聞かれた。 師匠は「まだまだ先は長いですから。 これで満足しないでください。

巡業からしっかり体を作り直して、また一月に新しい大の里を見せられるような、そのような指導をしていきたいなと思います」と、将来への展望と強い願いを込めて語った。 この勝利は、大の里個人のものだけでなく、二所ノ関部屋の新たな歴史を切り開くものでもあり、ファンや関係者の期待を裏切らない素晴らしい出来事であった。