横綱大の里が九州場所で2場所連続7度目の優勝を果たし、横綱昇進後初の連覇を達成した。来年は80勝以上を目指し、歴代大横綱に並ぶ年間最多勝の偉業へ向けて全速力で前進する。

横綱・ 大の里 （26歳、 二所ノ関部屋 ）が23日、福岡市西区の 二所ノ関部屋 で会見を開き、千秋楽から一夜明けた心境を明かした。 大の里 は 九州場所 で2場所連続、通算7度目の優勝を飾り、横綱昇進後初の連覇を達成して一年納めの場所を初制覇した。今後は大鵬、 貴乃花 、白鵬ら歴代大横綱が記録した80勝以上での年間最多勝獲得を目標に掲げ、次のシーズンへ向けて意欲を高めている。

九州場所初制覇と新鮮な感想

大の里は若元春との優勝決定戦を制してから一夜を経て、穏やかな表情で会見に臨んだ。これまで優勝6回中5回が東京場所という実績を持つが、初めて九州場所を制したことで「いつもは茨城が多いので、ここで一夜明け会見をするのは新鮮な気持ち。うれしいですね」と笑みをこぼした。この場所での優勝は、大の里の経歴において新たな章を開くものとなった。

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故障からの完全復活と相撲の変化

大の里は昨年九州場所の安田戦で左肩を負傷し、不振に陥った。春場所は途中休場し、夏場所は全休という苦境を乗り越え、左の使い方にも手応えを示している。会見では「自分の相撲をやっと思い出せた。今回の九州で少しは完成されたんじゃないかなと思っている」と胸を張り、過去の故障からの回復と技術的な進化を強調した。この復活は、大の里が横綱として安定した力を発揮できるようになった証左と言える。

ターニングポイントと守りの進化

年6場所を終え、初優勝の力士が一人も出なかったのは、白鵬が全盛期だった13年以来のことだ。大の里が混戦となった一年納めの場所を締めくくった背景には、4日目の藤雲戦でのターニングポイントがあった。黒星発進から3連勝を飾った一番で「守りの中でグッとこらえて最後にすくい投げ。また違う自分の相撲を新たに発見した一日でもあった」と振り返り、さらなる進化を予感させた。この試合での発見は、その後の連勝と優勝へとつながる重要な転機となった。

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歴史的な80勝超えと3連覇の期待

大の里は来年は年6場所を皆勤し、2度目の年間最多勝を狙う。「レベルの高い年間最多勝に向けて、80勝以上を目指して頑張っていきたいと思う」と力強く誓った。年6場所制となった1958年以降で80勝以上を挙げて獲得したのは、大鵬、北の湖、千代の富士、貴乃花、朝青龍、白鵬のみである。日本出身横綱では96年に4連覇した貴乃花以来となる3連覇、全勝Vの期待もかかる。完全復活した26歳が大横綱に並ぶ偉業を果たしてみせる。

稀勢の里親方の総括と今後の展望

スポニチ本紙評論家で稀勢の里親方（元横綱）が今場所を総括し、大の里の活躍を高く評価した。二所ノ関親方としての視点から、大の里の技術的な成長と精神的な強さを指摘し、来年の更なる飛躍を期待している。この評価は、大の里が横綱として相応しい力を備えていることを示しており、ファンや関係者の期待を一層高めている。大の里は「来年も2場所でも3場所でも優勝を積み重ねられるように頑張る」と述べ、継続的な優勝を重ねる意思を示した。