横綱・大の里（二所ノ関）が１３勝２敗でもつれこんだ優勝決定戦で、東前頭７枚目・若元春（荒汐）を退け、横綱としては初めての２場所連続優勝を果たした。今場所は序盤、悪癖の引き技が出る場面もあったが２日目

横綱・大の里（二所ノ関）が１３勝２敗でもつれこんだ優勝決定戦で、東前頭７枚目・若元春（荒汐）を退け、横綱としては初めての２場所連続優勝を果たした。 今場所は序盤、悪癖の引き技が出る場面もあったが２日目から８連勝。１０日目に関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）に完敗を喫したものの、１１日目以降は強烈な当たりからの圧力をかけての取り口が威力を発揮。１３日目には１差で追う若元春にも完勝していた。

八角理事長（元横綱・北勝海）は「連続優勝は立派な横綱ですよ。 初日に負けてどうなるかと思ったが、よく頑張った」とたたえた。 昨年の九州場所で左肩を痛めて苦しんだ時期もあっただけに「来年はもっと強くなる。 来年も中心でしょう。

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やっぱり横綱ですよ。 普段の稽古でしょう」と高く評価した。 また浅香山審判長（元大関・魁皇）も「前の大の里に戻った感じがする。 立ち合いから強い相撲。

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相手に付いていっても攻めている。 相手が何もできなかった。 強いですよ」と高く評価。

「このまま力を付けて来年も引っ張っていってほしい」と期待する一方「全体的に稽古が不足していると思うので、もっと稽古をして強い横綱を倒す力士が出てきてほしい」と他の力士に奮起を促した。