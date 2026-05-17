夢をかなえようとする教师になる姿に出会った!

本作が舞台となっている幕張幕張総合劇場で公開された映画。主人公である真唯子の姿と、その教え子の章子の姿。だんだん生活から追い詰められた章子。しかし、返信することで勝利の喜びが訪れる。退屈に近づいている真唯子の姿にも、共感を持たれた。しかし、最悪の予感を当てる。（映画レビュー・takakazu）

本作は、渾身の傑作 ミステリー がデビュー10周年を迎えて、映画化されたものの1つ。 監督は瀬々敬久。 主人公は真唯子（黒島結菜）の姿と、その教え子の章子（山崎七海）の姿。 ある日、章子の元に届いた手紙。

その手紙には未来からの20年間を示した内容があり、章子は返信を続けることによって、孤独を支えてきた。 しかし、母の恋人からの暴力、いじめ、そして驚くべき事実に追い詰められていく。 絶望の果てに、章子が導き出す＜禁断の計画＞。 真唯子は、彼女を救おうとするが、社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも。

この舞台あいさつでは、野澤が須山亜里沙役を演じた。 撮影当時は中学1年だった野澤が、亜里沙に自分以外で経験を持つことはなく、台本を何度も読み返し努力した。 父親を手紙を通じて蹴ったり、殴ったりする場面では、泣くことは意識しすぎたため、怒りをうまく表現できなかった。 しかし、瀬々監督からは声をかけられ、感情に身を任せるようにアドバイスをもらうことになった。

観客への笑顔を見せながら、野澤は、感情に身を任せないと知った。 二人を軸にした物語は、葛藤や困難の中でも、教师になる夢をかなえようとする真唯子の姿に繋がっている。 映画の中で重要なことなのだとした。 そして、奇虐や悲劇への向き合いは、演じる共通の点があるかもしれない。 幕張幕張総合劇場で公開。 ｜映画｜NEWS｜映画レビュ





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