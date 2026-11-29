トレント・アレクサンダー＝アーノルドとレアル・マドリーの関係が予想外の局面を迎えている。出場機会が減り、白い巨人で先発の座をつかむことに苦しむなか、このイングランド人サイドバックの将来は不透明となった。そのため本人はサンティアゴ・ベルナベウを去り、スペインの首都へ移籍した際に望んでいた役割を与えてくれる新天地を探すことを真剣に検討しているという。

』は、イングランドメディア「TEAM talk」の記者スティーブ・ピアソン氏の情報として、アレクサンダー＝アーノルドが レアル・マドリー を退団し、リヴァプールに復帰することを決断したと報じた。

右サイドバックのポジション争いに加え、スペインのクラブに加入して以来望んでいた出場時間を得られず、チーム内での立場がますます厳しくなったためだという。 このイングランド人選手の数字は、今季直面している危機の大きさを物語っている。 レアル・マドリーでは9試合に出場し、そのうち先発は6試合、出場時間は合計わずか492分にとどまる。 世界屈指のサイドバックとして知られたかつての地位にはふさわしくない数字であり、ジョゼ・モウリーニョ率いる首脳陣の構想における役割の低下も映し出している。

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ピアソン氏によれば、レアル・マドリーが昨夏に別の右サイドバックを獲得したことに加え、現在モウリーニョがこのポジションでフェデ・バルベルデを起用していることが、アレクサンダー＝アーノルドの立場をさらに難しくし、定期的な出場機会を減らしたという。 リヴァプールから白い巨人に加入した際には大きな期待が寄せられていたが、ポジションをめぐる激しい競争に直面することとなった。 しかし、現実は期待通りにはならなかった。 ロッカールームにはうまく溶け込み、チームメイトとも良好な関係を築いているものの、完全に定位置をつかむことはできていない。