夜間休日往診体制を革新するスポットマッチングシステム「SPOMA(R)」の活動報告

在宅医療の拡大に伴い、各クリニックにおける夜間往診体制の整備は経営上の重要課題となっています。 株式会社on callは独自のスポットマッチングシステム「SPOMA(R)」を開発し、在宅救急体制構築を支援しています。

スポットマッチング で 夜間休日往診体制 を革新、 医師働き方改革 にも貢献。 株式会社on callは、2026年5月30日（土）～31日（日）に京都で開催されたプライマリ・ケア連合学会において、当社のメディカルアフェアーズ医師の杉野政仁らが、在宅救急体制構築を支援する スポットマッチング システム「 SPOMA(R) 」に関する活動報告を発表しました。

在宅医療の拡大に伴い、各クリニックにおける夜間往診体制の整備は経営上の重要課題となっています。 従来、クリニックごとに個別採用していたモデルでは、採用・育成コストの増大、常勤医の過重労働、そして往診リードタイムの遅延が生じていました。

「SPOMA(R)」は、ON CALL が独自に開発したスポットマッチングシステムです。 複数クリニックの医師需要を集約し、患者からの往診依頼を受けた際に、近隣の対応可能な医師に発報します。 患者の住所・症例の複雑度・医師のスキルをリアルタイムで判定し、最適な医師を自動選定することで、質の高い往診を迅速に実現します。 当社は独自の教育体制とオンボーディングプログラム、革新的な評価制度を通じて、在宅医療における行動規範を理解した医師ネットワークを形成。 提携クリニック数は創業以来拡大を続け、首都圏を広範囲に網羅するサービスを展開





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