シナジーコミュニケーションズ株式会社が「生成AI時代の販促物づくりに関する実態調査」を実施！

総務省が2026年7月に公表した「令和8年版 情報通信白書」によると、所属する企業の生成AI活用の方針について「積極的に活用する方針である」「活用する領域を限定して利用する方針である」と回答した割合の合計は、日本で68.9%となり、2024年度の調査（49.7%）から大きく上昇しました。2026年9月には、大手コンビニエンスストアの店頭で話題になった生成AIによる掲示物が、本部ではなく一部の店舗が作成したものだったと報じられました。

本部の確認を経ない販促物は誤った表示が店頭に出るおそれがある一方、店舗による販促物づくりの広がりや、生成AIの活用による本部の担当者の確認・修正の手間の変化は、十分に明らかになっていません。 そこで、シナジーコミュニケーションズ株式会社は、多店舗展開企業の販促物担当者を対象に、「生成AI時代の販促物づくりに関する実態調査」を実施しました。

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多店舗展開企業の販促物担当者のうち、7割超が、直近1年で本部を通さずに店舗が作った販促物が自社の店頭に出ていたことがあると把握している まず、「直近1年で、本部を通さずに店舗が作った販促物が自社の店頭に出ていたことがあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「何度もある」で35.5%、2位が「数回ある」で27.9%、3位が「一度もない」で19.1%、4位が「一度だけある」で9.4%という結果になりました。