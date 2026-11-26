26日午前の東京外国為替市場で、円相場は小幅に上昇した。12時時点は1ドル=159円15〜17銭と前日17時時点と比べて6銭の円高・ドル安だった。一時158円96銭近辺まで上げた。前日の米ハイテク株安を受けた米長期金利の低下で円買い・ドル売りが優勢となった。国内実需筋の円買い・ドル売り観測も相場を押し上げた。株式相場の不安定化で市場参加者の慎重姿勢も強く円の下値を支えている。25日の米株式市

26日午前の東京外国為替市場で、円相場は小幅に上昇した。12時時点は1ドル=159円15〜17銭と前日17時時点と比べて6銭の円高・ドル安だった。 一時158円96銭近辺まで上げた。

前日の米ハイテク株安を受けた米長期金利の低下で円買い・ドル売りが優勢となった。 国内実需筋の円買い・ドル売り観測も相場を押し上げた。 株式相場の不安定化で市場参加者の慎重姿勢も強く円の下値を支えている。 は大幅に下げた後持ち直した。

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一方、人工知能（AI）・半導体株の先行き不透明感は強く相対的に安全資産とされる米国債には買いが入り、米長期金利が低下した。26日の東京株式市場で日経平均株価は反発したものの、安定さを欠く。 投資家心理に明確な改善がみえないなか、円買い・ドル売りが優勢となった。 日銀の田村直樹審議委員は26日午前に山梨県金融経済懇談会に出席し、今後の利上げペースは「悠々として急ぐということが求められている」と述べた。 物価上振れの兆しが見えた場合「利上げペースの加速など俊敏に反応していくことが求められる」とも強調。