27日午前の東京外国為替市場で、円相場は横ばい圏で推移している。12時時点は1ドル=159円18〜19銭と前日17時時点と比べて2銭の円安・ドル高だった。米利上げ観測が散発的な円売り・ドル買いを促した。26日は米市場が感謝祭の祝日で休場だったほか、27日も米株式と米債券市場は短縮取引となることから市場参加者が少ない。流動性が低いなか、円相場は小幅ながら上昇に転じる場面もあった。米国では、景気

27日午前の東京外国為替市場で、円相場は横ばい圏で推移している。12時時点は1ドル=159円18〜19銭と前日17時時点と比べて2銭の円安・ドル高だった。 米利上げ観測が散発的な円売り・ドル買いを促した。26日は米市場が感謝祭の祝日で休場だったほか、27日も米株式と米債券市場は短縮取引となることから市場参加者が少ない。

流動性が低いなか、円相場は小幅ながら上昇に転じる場面もあった。 米国では、景気や雇用が底堅く推移するなかでインフレ圧力の強さが意識されており、米連邦準備理事会（FRB）が12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げするとの見方が強い。 来年の連続利上げを見込む参加者もおり、日米の金利差が想定ほど縮まらないとの見方が引き続き円相場の重荷だった。 円は159円38銭近辺まで下げる場面があった。10時前の中値決済に向けて「ドル買いがわずかに優勢」（国内銀行の為替担当者）との声が聞かれた。

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国内輸入企業など実需筋による円売り・ドル買い観測が浮上すると円売り・ドル買いが増えた。 総務省が27日発表した11月の東京都区部の消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合が前年同月比2.9%の上昇だった。 伸び率は10月の2.6%から拡大したが、QUICKがまとめた民間予測の中心値（3.0%上昇）は下回った。 日銀の利上げを妨げる内容ではなかったが、利上げ観測を一段と強める内容でもなく、円相場への影響は限られた。