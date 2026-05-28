外国人テック起業家に挑戦を断念させる狙い

日本政府は外国人テック起業家に挑戦を断念させる狙いを着々と実現させている。政府は昨年10月、在留資格の悪用防止を名目に経営・管理ビザの取得条件を厳格化した。

日本政府 は 外国人テック起業家 に挑戦を断念させる狙いを着々と実現させている。 政府は昨年10月、在留資格の悪用防止を名目に 経営・管理ビザ の取得条件を厳格化した。 ビザ取得には日本人や永住者など少なくとも1人の常勤雇用と事業所の確保、3000万円以上の資本金が求められる。

この改正でエスニック料理店が次々と閉店に追い込まれていることが報道されている。 また外国人のスタートアップ創業者も影響を受けている。2015年に導入されたスタートアップビザでは、会社設立や事業所確保の前でも外国人は起業準備ができた。 経営・管理ビザの取得には6カ月の滞在猶予が認められ、昨年1月には最長2年に延長されていた。 しかし官僚や起業家もスタートアップビザの取得者が新たな条件下で日本にとどまるのは難しいと考えている。

起業から1年で3000万円の資本金を用意できる経営者は日本人でも外国人でもめったにいない。 政策を所管する経済産業省も、この改正は寝耳に水のように見える。 政府も支援に前向きだった。22年11月、当時の岸田首相はスタートアップ育成5か年計画を掲げ、27年度までにユニコーン企業を100社、スタートアップ10万社の創出と10兆円の投資を約束した。 しかし目標期限が迫る中、岸田構想が目標に届かないのは確実だ。

日本貿易振興機構によれば、日本のユニコーン企業は現在7〜8社にすぎず、スタートアップも約2万4000社にとどまる。 日本市場への期待感が消えたわけではないが、政府の狙いは着々と実現に近づいている





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