外国人をどこまで受け入れるのか、政府が中長期的な方針を明確に示さない中、独自に外国人受け入れの「適正規模」を探り始めた自治体がある。外国人住民が過去10年でほ…

外国人をどこまで受け入れるのか、政府が中長期的な方針を明確に示さない中、独自に外国人受け入れの「適正規模」を探り始めた自治体がある。 外国人住民が過去10年でほぼ倍増した群馬県だ。

「本県も外国人の受け入れペースの適正化を考えていく必要がある」。 高市早苗首相が今国会の所信表明演説で「外国人の受け入れの基本的なあり方について検討を進める」と述べた10日後の10月15日。 山本一太知事は定例記者会見でこう切りだした。 山本氏は「あすから県の外国人受け入れのあり方を変えることではない」と念を押しつつ、「欧米諸国と比べても、いまの日本の受け入れペースは速すぎる」と指摘。

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「受け入れのあり方、秩序を保てる適正な受け入れ規模などについて早急に調査研究を行う」と語った。 県は来年1月以降、民間調査研究機関に委託し、調査結果を取りまとめる方針だ。 外国人受け入れの「先進県」といわれる群馬県は、自動車、電機など製造業が盛んな地域を中心に1990年代から日系人や技能実習生らが多く集まってきた。 平成27年に約4万4000人だった外国人住民数は、令和7年は過去最多の約8万7000人とほぼ倍増。