プレスリリース 夕張メロンアイスがお酒に変身!? 広島尾道のしまなみブルワリーが「しまなみキャット レッドメロンアイスクリーム」を発売

しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。 飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。 どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。 ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

Advertisement

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。