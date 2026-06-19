夏眠りを革新するTPEジェル枕、GOKUMINが三種タイプで登場

日本の寝具メーカー、KURUKURUが開発したTPEベースの熱逃がし枕「GOKUMIN」が、入門・大判・本命の三タイプで2026年6月に発売される。熱を持続的に除去する構造と調整可能な高さ設計で、夏場の悩める睡眠を解消する

日本の寝具メーカー株式会社KURUKURUは、夏の眠りを根本から快適にする新しい枕を登場させた。 ブランド名は「GOKUMIN（ゴクミン）」で、タフなTPE（熱可塑性エチレン-プロピレン）をベースに、ハニカム（六角格子）構造とファイバーを組み合わせた三タイプの TPEジェル枕 を順次発売する。3つのタイプは入門型・大判型・本命型で、それぞれのサイズと高さ設定が細かく用意されている。

発売は2026年6月からで、国内の寝具小売店およびオンラインストアで購入できる。 夏場に枕が熱くなる主な原因は、頭部から発生する熱と汗が通気性の低い中材に滞留してしまう点にある。 GOKUMINの枕は、先進の熱逃がし設計で、触れた瞬間の冷たさに頼らず、長時間にわたり頭部から熱を継続的に放出する構造を採用している。 ユーザーの睡眠調査によると、熱がこもる枕への不満は約46％に上り、エアコンと併用できる寝具を求める人は約97％に達したという結果が出ている。

技術的には、TPEジェルを立体格子構造に加工した内部に「空気の通り道」を設け、さらに上部にファイバー層と三層格子構造を重ねることで、寝返りを入れるたびに熱とムレを外へ逃がす仕組みを実現している。 空気の循環が改善されることで、枕内部の蒸れを大幅に軽減し、睡眠中に頭皮が熱くなることを抑える。 柔らかさと弾力性を兼ね備えたTPEは、頭部の形に合わせて変形し、首や肩に最適なフィット感を提供する。

さらに、1cm・2cmの調整シートを組み合わせることで、合計5段階8パターンの高さ調整が可能となり、個々の体型や睡眠姿勢に合わせて「ちょうど良い」高さを選択できる。 内部構造に活性炭を配合し、汗や体臭の発酵源を吸着して抗菌・消臭効果を発揮する。 TPE本体は手洗いでき、カバーは洗濯機で丸洗いが可能。 裏面には滑り止め加工が施され、寝ている間の枕のズレを防ぐ設計となっている。

専門家や初めてジェル枕を使う人にもおすすめできる製品である。 夏場でも冷却効果を持続させ、エアコンをつけたままでも快適に眠れるよう設計されている。 今後の展開として、KURUKURUはユーザーのフィードバックをもとにさらなる改良を加え、枕の形状や材質のバリエーション拡大を検討している。 この新しいTPEジェル枕シリーズは、クールな夏眠りを求める人々のために、首の負担を軽減し、深い眠りをサポートする製品として注目を集めている





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