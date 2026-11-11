夏木マリが青山学院大陸上部を訪問 エビオスCM共演でサプライズ交流

俳優の夏木マリが12日、エビオス新プロジェクトCM共演の青山学院大学陸上競技部をサプライズ訪問。原晋監督らとメッセージ交換し、世代を超えた親交を深めた。

俳優であり歌手でもある 夏木マリ （74）が、12日にアサヒグループ食品の「 エビオス 」ブランドの新プロジェクト「 胃腸スポンサード 」に関連するサプライズ訪問を実施した。対象となったのは、同プロジェクトの新ウェブCM『 胃腸スポンサード ！はじまる。』総集編に共演した 青山学院大学 陸上競技部の 駅伝チーム である。

この訪問は、CM撮影時のスケジュール調整により対面が叶わなかったことを受け、あらためて交流の場を設ける目的で行われた。夏木は選手たちへ向けて、「走れ未来 輝け人生」という応援メッセージを記したサイン入り色紙を手渡した。

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夏木マリと原晋監督のメッセージ交換

夏木からの贈り物に対して、青山学院大学陸上競技部の原晋監督も意気込みを示す返礼を行った。原監督からは「輝くぞ！」という力強い文字で書かれたサイン入り色紙が贈られ、双方による温かいメッセージ交換が行われた。この瞬間は、単なるPR活動にとどまらず、実質的な親睦を深める機会となった。

突然の訪問に対し、選手たちは大きな驚きを見せた。また、原監督自身も夏木の存在に対して高い関心を示した。原監督は「世代的に"ドストライクゾーン"です。Gメン'75を見ていました」と語り、感激の表情を浮かべた。これは、特定の時代を象徴する作品への愛着が、現在の交流をより深くしていることを示している。

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世代を超えた憧れとルーティンの共有

夏木も若い選手たちとの対面を喜び、「私たち世代にとっては、カワイイし憧れ。毎年お正月（箱根駅伝）に恒例ですからね」と笑顔でコメントした。陸上選手と歌手・俳優という職業は異なるものの、日々の体調管理を重要視する点では共通項が多い。この点について、夏木は自身の健康管理法を明かした。

夏木によれば、「もうルーティンだらけ。朝は2時間ルーティンで動いてから出かけますし、とにかくアスリートのような管理の仕方をしています」とのことだ。年を重ねるにつれて対応すべきことが増えるため、管理は大変であると述べつつも、確固たる習慣を維持している様子が伺える。この厳格な自己管理は、長年にわたる芸能活動を支える基盤となっている。

一方、原晋監督が毎日の生活で欠かさない行動についても言及があった。原監督は「酒を飲んで会話して寝る。これですね。飲むのはウイスキー」と答え、その理由を説明した。妻が寮母として働いているため、夕食は2人にとって重要な時間であり、食事しながらお酒を飲み、会話することが一つのコミュニケーションになっているという。

選手たちの視点と今後の展望

訪問の最後には、選手たちから原監督への質問も行われた。「原監督はどんな監督ですか？」という問いに対し、中村海斗選手が回答した。中村選手は「寮にいる監督は、普通の会話も普通にできる'東京のお父さん'という感じ」と表現した。この評価に対し、原監督は「いいこと言うね！」と嬉しそうに反応した。

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今回の訪問は、CMというメディアを通じた連携を、実際の人間関係へと発展させる役割を果たした。夏木マリの「胃腸スポンサード」プロジェクトへの参加と、青山学院大学陸上競技部との交流は、健康意識の高まりとともに注目を集めている。両者の絆は、今後のさらなる展開にも期待を持たせるものとなっている。