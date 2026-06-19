夏休みに挑戦！三段壁洞窟で熊野水軍の秘宝を探す謎解きイベント開催

和歌山県白浜町の三段壁洞窟で、2026年夏休み期間限定の体験型謎解きイベントを開催。参加者は洞窟を巡りながら歴史や伝説に触れ、謎を解いて秘宝を見つけ出す。学びと遊びを融合したエデュテインメント型観光体験。

和歌山県白浜町に位置する 三段壁洞窟 は、その神秘的な景観と歴史的価値で多くの観光客を魅了してきました。 この洞窟は、太平洋の荒波によって削り出された高さ約50メートル、東西約2キロメートルに及ぶ断崖絶壁の中にあり、古くから 熊野水軍 の隠れ里として知られています。

熊野水軍は、源平合戦で活躍したことで有名で、その伝説は今も地元で語り継がれています。 三段壁洞窟では、こうした歴史的背景を活かし、訪れる人々に学びと発見を提供する新たな取り組みを始めています。 観光開発株式会社が運営するこの洞窟では、2026年7月18日から8月31日までの夏休み期間限定で、体験型リアル謎解きイベント『謎解き宝探し 熊野水軍の残した秘宝を探せ！！ 』を開催します。

このイベントは、洞窟内を巡りながら謎を解き進める周遊型企画で、参加者は洞窟探検気分を味わいながら、歴史や地形、伝説に触れることができます。 特に小学生から中学生をメインターゲットとしており、親子や友人同士で協力して楽しめる内容です。 夏休みの思い出作りはもちろん、自由研究や探究学習のきっかけとしても最適です。 また、このイベントは『CAVE ACADEMY（ケイブアカデミー）』プロジェクトの一環として開催されます。

CAVE ACADEMYは、三段壁洞窟を五感で学ぶ体験拠点として再構築し、観光・教育・地域文化を融合させた新しい学び観光の創出を目指しています。 自然や歴史を実際に体感しながら学べる場として、観光客だけでなく教育機関や地域とも連携し、新たな価値づくりに取り組んでいます。 近年、観光業界ではモノ消費から体験消費への変化が進み、学びや発見を伴う観光体験への関心が高まっています。 本イベントは、こうしたニーズに応えるエデュテインメント型観光体験であり、遊びと学びを両立した特別な夏休み体験を提供します。

イベントの詳細としては、参加者はまず洞窟入口でミッションシートを受け取り、洞窟内の複数のポイントで謎を解きながら進みます。 謎は熊野水軍の歴史や洞窟の地形に基づいて作られており、解くためには観察力や推理力が必要です。 最終的には、全ての謎を解き明かした者に秘宝の在り処が示されるという設定です。 所要時間は約1時間から1時間半で、歩きやすい服装と靴で参加することを推奨しています。

また、洞窟内は一年を通じて涼しいため、夏場でも快適に楽しめます。 さらに、三段壁洞窟ではCAVE ACADEMYの取り組みとして、定期的に地元の学校と連携した学習プログラムや、地域の歴史をテーマにした特別展も開催しています。 今回の謎解きイベントもその一環であり、参加者が楽しみながら熊野水軍の歴史や洞窟の成り立ちを学べるように工夫されています。 地元のガイドによる解説ツアーも併設されており、より深く理解したい方にはおすすめです。

この夏、和歌山白浜を訪れる際は、三段壁洞窟で繰り広げられる謎解き宝探しに挑戦してみてはいかがでしょうか。 家族や友人と一緒に、歴史と自然が織りなす冒険を楽しみながら、素晴らしい思い出を作ることができるでしょう





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三段壁洞窟 謎解き 熊野水軍 夏休み 体験型

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