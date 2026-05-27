夏コーデの物足りなさを解消！小物使いでこなれ感アップ

薄着になりがちな夏のコーデに、小物を取り入れてこなれ感をプラスする方法を紹介。ベルトやスカーフの使い方のコツを解説。

薄着になる夏は、コーデがシンプルになりがちで、どこか物足りなさを感じることもあります。 そんな時こそ、 小物使い を工夫するのがおすすめです。 今回は、〈 グローバルワーク 〉のスタッフさんが実践する、小物を上手に取り入れた着こなしを詳しくご紹介します。

一気にこなれ度がアップするので、ぜひ参考にしてみてください。 ふんわりとしたブラウスが目を引く淡色コーデには、ベルトとシューズをダークカラーでまとめるのがポイントです。 ぼんやり見えを抑え、全体を引き締めてくれます。 ブラウスをそのまま着るのも素敵ですが、ウエストマークすることでメリハリが生まれ、こなれ感がプラスされます。

手持ちのベルトで気軽に試せるので、ぜひ挑戦してみて。 また、ブラウスの素材感やシルエットに合わせて、細めのベルトを選ぶとよりエレガントに、太めのベルトだとカジュアルな印象になります。 シューズはパンプスやサンダルなど、コーデのトーンに合わせて選ぶと統一感が出ます。 もう一つのおすすめは、ブラウンのセットアップコーデにスカーフをプラスすること。

腰まわりに巻くだけで、ほどよいアクセントになり、華やかさを加えてくれます。 落ち着いた配色のスカーフを選べば、大人っぽくまとまったスタイルにもなじみやすいのがポイント。 上品さを意識したい大人世代にぴったりです。 スカーフは腰や首に巻くだけでなく、バッグに結んだり、ヘアアクセサリーとして使ったりと、さまざまなアレンジが楽しめます。

一枚持っていると、コーデの幅がぐんと広がります。 さらに、春夏はリネンやコットン素材のスカーフが軽やかでおすすめ。 柄物を選ぶと、無地のコーデにアクセントが加わります。 小物使いのコツは、全体のバランスを考えること。

例えば、ベルトやシューズの色味を揃えると統一感が生まれ、スカーフはコーデの一部として計算して取り入れると効果的です。 また、小物の素材感も重要で、革や金属のパーツが夏の軽やかな服に引き締め効果を与えます。 今年の夏は、これらのアイデアを参考にして、ワンランク上のコーデを楽しんでみてください。 自分らしい小物使いを見つけることで、毎日のコーディネートがもっと楽しくなるはずです





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