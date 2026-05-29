夏のヘアアクセサリー バンスクリップに注目！

厳しい暑さが続く季節には、手軽に髪をまとめられるヘアアクセサリーが欠かせない存在に。3COINS（スリーコインズ）にも、そんなシーンで活躍するアイテムが多数揃っています。今回はその中から、サッと使えるバンスクリップに注目。透け感のある素材や、光を優しく反射して艶めく上品なデザインなど、清涼感たっぷりのアイテムをピックアップしました。

厳しい暑さが続く季節には、手軽に髪をまとめられる ヘアアクセサリー が欠かせない存在に。 3COINS （ スリーコインズ ）にも、そんなシーンで活躍するアイテムが多数揃っています。 今回はその中から、サッと使える バンスクリップ に注目。

透け感のある素材や、光を優しく反射して艶めく上品なデザインなど、清涼感たっぷりのアイテムをピックアップしました。 なめらかなウェーブ状のデザインが印象的なバンスクリップ。 低めのお団子ヘアにサッと添えれば、クリップのつやっとした光沢感が、後ろ姿を明るく彩ってくれます。 写真の淡いブルーのほかに、柔らかなピンク、ヘルシーなオレンジも展開されているので、気になる人は店頭でチェックしてみて。

光の当たり方で表情が変わりそうな、オーロラカラーが魅力的なバンスクリップ。 光を透かすようにきらめく素材が、夏のまとめ髪に清涼感を与えてくれます。 いつものハーフアップスタイルも、サッとまとめてバンスを足すだけで、涼しげな印象へとチェンジできそうです。 淡く色づいた、海辺の貝殻のような艶めきを感じさせる上品なアイテムです。

ピンクやアイボリー、べーといったカラー展開で、どれも落ち着いた大人のヘアアレンジにも優しくなじみやすい印象です。 ポニーテールに取り入れれば、ナチュラルで爽やかな後ろ姿を演出できそうです。 大人可愛いリボンモチーフのヘアアクセは、グラデーションのような色づきが魅力的。 写真のような落ち着いたグレーでも、クリア部分があることで、重たく見えず抜け感たっぷりな印象です。

いつものハーフアップのアクセントとして挟めば、甘すぎない爽やかなまとめ髪が手軽に完成しそうです





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