直近数年で市場成長率を大きく上回る「売上2.3倍」の躍進を遂げたシャトレーゼ。その裏側では、データのサイロ化が加速し、システムが事業の急拡大に遅れをとる“成長の痛み”に直面していた。

レガシーシステムを手作業でつなぎ続ける運用が限界を迎える中、次なる一手として踏み切ったのがSnowflakeによる共通データ基盤の構築だ。 独自のビジネスモデルを活かすAI活用を見据えた、全社データ統合の背景や進捗、未来像を情報システム部門に聞いた。

急成長の裏側で“つながる業務”と“つながらない情報”契約農家や自社農園からの新鮮な原料調達、徹底した品質管理のもとでの工場製造、独自の物流網による迅速な配送、そして直営・FC店舗での販売までを担う「SPA（製造小売業）」を確立。 これによって、高品質・低価格・安心を両立した商品提供を実現している。 この仕組みや幅広い商品ラインアップを武器に、同社はコロナ禍で事業を大きく拡大させた。2019年度以降、製菓市場全体の伸びが113.2%にとどまる中、巣ごもり需要の波に乗り、市場平均をはるかに上回る227.8%の急成長を遂げている。

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しかし、この破竹の勢いと引き換えに、同社は“成長の痛み”を味わうことになる。 店舗を相次いで出店し、それに伴い工場も増強する中で、管理体制やコンプライアンスの整備が追いつかず複数の問題が表面化。 そのため現在は拡大ペースを抑え、次なる成長に向けた経営基盤の再構築を優先している。 そして、ITインフラ・システムの領域でも、同様にひずみが生じていた。