エンターテイメント分野全体で見ても「史上最大のローンチ」と分析しています。

Alinea Analyticsは約28万タイトルにもおよぶ調査対象について、あらゆるプラットフォームにおける販売データやユーザーデータの調査と推計を行う業界向け市場調査会社です。

調査によると『GTA6』は店舗在庫を除いた上で4,490万本を売り上げ、その売上額は40億ドル、約6,350億円にも上るとのこと。 発売からたった4日での記録であることも含め、映画やアーティストライブといったその他のエンターテイメントと比較しても「史上最大のローンチ」と評しています。 また、アクティブユーザー数の推計では11月22日時点で4,080万人のプレイヤーが遊んでいるといい、その約20%が20時間以上プレイしているとも語ります。

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さらにその影響で他の人気タイトルのアクティブユーザーには大幅な減少が確認されたといい、『Call of Duty』シリーズでは『GTA6』発売直後にアクティブユーザー数が平均750万人から440万人へと42%減少（PS版では44%減）。4日が経過しても発売前より41%少ない状態が続いており、大きな打撃を受けていると言えます。 なお、売上本数、ユーザー数ともにPS5版が約75%を占めている他、各プラットフォームの30%近くのユーザーが本作を購入したとの分析も公開。

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PS5版における国別売上割合では米国が30%以上を占め、フランス、イギリス、ドイツ、中国の順で後に続いていることも明かされました。 中国では公式なライセンスが得られていないにもかかわらず5番目に売れた地域となっている点について「注目に値する」とコメントしています。