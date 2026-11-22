声優・南里侑香が『ステラの魔法』で演じたキャラクター・ステラの魅力は「静かな強さ」にある。実写とは異なるアニメ演技の難しさや、長谷川育美さんとの共演を通じて得た新たな気づきについて詳しく解説する。

声優の 南里侑香 は、自身の声に対する自信のなさと、 アニメ 演技における感情表現の難しさを実感しながらも、キャラクター・ ステラ への深い愛情を持って演じ切ったと語っている。当初は起用に対して不安を感じていたというが、作品の魅力と監督との議論を通じて、役柄の本質的な部分を理解していった。この経験は、実写と アニメ という異なるメディアの演技スタイルの違いを乗り越え、新しい表現の可能性を探るプロセスでもあった。

原作への想いとキャラクターへの最初の印象

南里侑香自身は、アニメやマンガのファンとして、特に『週刊少年ジャンプ』を幼少期から愛読してきたという。ジャンルを問わず雑食な視聴傾向がある中で、アクションシーンが多い本作の漫画版は、ページをめくるたびに映像化へのワクワク感を刺激するものだった。声の演技において、視覚的な描写がない中でどう表現するかは常に大きな課題だが、本作の魅力的なキャラクター群は、その挑戦への意欲をさらに高めた。

Also read OrcaRouter、インターネット技術者が一堂に会する技術イベント「Internet Week 2026」に協賛・出展

台本を通じたストーリーの読み込み段階では、まずアクションシーンの多さと、それがどのように映像化されるかという点に注目が向けられた。しかし、単なるアクションものではなく、多様なキャラクターが登場する物語であるという第一印象が強かった。これにより、声の演技においても、物理的な動き以上に、内面の感情や情景をいかに伝えるかが重要な鍵となるという前提が自然と形成された。この点が、後の演技準備において重要な指針となった。

リハーサルで掴んだステラの「静かな強さ」の核心

本番のアフレコ前に設けられた1日限りのリハーサルは、南里にとって演技の方向性を決定づける重要な機会となった。そこで監督とじっくりと向き合う中で、ステラというキャラクターへの解像度が極めて高いことを知った。監督が描くステラ像と南里の解釈をすり合わせる過程で、彼女が単なるアクションヒロインではなく、複雑な人間味を持つ少女であることが明確になった。

Advertisement

ステラは自分の居場所を探して揺れ動きながらも、芯の強さを持っている人物として描かれている。人との適切な距離感に悩み、葛藤を抱えるその姿は、南里自身の日常における人間関係への配慮と通じるものがあった。この人間らしい繊細な葛藤が、キャラクターの最大の魅力であると南里は感じ、その愛らしさと強さを両立させる演技を心がけた。これが、彼女がステラの最も重要な特徴として選んだ「静かな強さ」という言葉の由来である。

実写演技との違いと長谷川育美さんとの化学反应

実写映像の演技であれば、準備段階で「こう演じる」という明確な計画や感情の整理ができるが、アニメ演技ではそれが容易ではない。声のみで感情を乗せるための技術的な難しさを実感し、現場での手探り状態から抜け出すために、普段の実写演技と同じアプローチを心がけた。キャラクターのバックグラウンドや大切にしているものを深く掘り下げることで、声の奥行きを出そうとした。

共演者である長谷川育美さん演じる「名無し」キャラクターとの関係性も、演技に大きな影響を与えた。キャラクターデザインの段階でそのかっこよさに魅力を感じていた南里は、長谷川さんの演技の高さに感服した。息遣いや短いセリフ一つにも、その瞬間の心情が細やかに乗せられており、隣で聞くだけでその技術の凄さと難しさを痛感した。

初めてに近い声優現場での緊張感を、長谷川さんは優しく和らげてくれた。アドバイスを受けながら収録を進める中で、南里は声優という職業の奥深さを改めて学んだ。実写とは異なる媒体であるからこそ求められる、声だけの表現力。その中で「静かな強さ」をどう響かせるかという課題に対し、南里は自身の経験を総動員し、ステラの魅力を全力で表現する道を選んだ。