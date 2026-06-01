声優・津田健次郎さんによる生成AI音声模倣を巡るTikTokへの提訴の動画が100万回再生を突破

株式会社EMOLVAが代表の榊󠄀原清一がSNS業界歴10年以上のプロフェッショナルとしての視点から、声優・津田健次郎さんが起こした「AIによる声の無断模倣に対する動画削除要請の訴え」を解説した動画がTikTokにおいて100万回再生を突破したことをお知らせします。

アニメを愛するマーケターの視点から「声の無断利用」と パブリシティ権 の 侵害リスク を鋭く指摘。 急変するSNSプラットフォームの未来を予測企業のInstagram、TikTok、X（旧Twitter）、YouTubeなどの総合的な SNSマーケティング および アカウント運用代行 を手がける 株式会社EMOLVA （本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、代表の榊󠄀原がSNS業界歴10年以上のプロフェッショナルとしての視点から、大きな ニュース となっている「声優・ 津田健次郎 さんによる 生成AI 音声模倣 を巡るTikTok（東京地裁）への提訴」について独自の解説・提言を行った動画が、TikTokにおいて100万回再生を突破したことをお知らせいたします。

現在、生成AI技術の進化により、誰でも手軽に高精度な音声や動画を制作できるようになりました。 その一方で、著名人の声や顔を無断で模倣したコンテンツがSNS上で拡散され、法的・倫理的な問題へと発展するケースが急増しています。 この度、100万回再生を突破した動画では、SNSマーケティングの最前線で活動し、自身もアニメを深く愛する代表の榊󠄀原清一が、声優の津田健次郎さんが起こした「AIによる声の無断模倣に対する動画削除要請の訴え」をいち早くピックアップ。

■ 100万回再生動画で解説された「3つの重要論点」とプラットフォームの課題について、以下にご紹介いたします





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声優 津田健次郎 生成AI 音声模倣 Tiktok パブリシティ権 侵害リスク SNSマーケティング アカウント運用代行 株式会社EMOLVA 代表取締役榊󠄀原清一

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