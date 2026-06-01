声優・髙石あかりが語る『ちいかわ』セイレーン役への想い オーディションから収録までを振り返る

『ちいかわ』の新キャラクター・セイレーン役に抜擢された声優の髙石あかりが、役を勝ち取った喜びと収録に臨む心境を語る。原作への深い愛とキャラクター理解に基づき、自身の感性でセイレーンを表現したという。仲間を想うまっすぐな性格を重視し、作品内での位置づけよりもキャラクターの内面を重視したアプローチを明かした。

突然現れるあの圧倒的ビジュアルから繰り出される最高に頼れるアニキ分…！ 料理もできるし友誼に篤く広い背中に輝くお尻。 まさにイケオジ成分が詰まっている感じですよね。 僕もそんな島二郎の一端を担えてとても嬉しいです。

セイレーン役に決まった時は、大声で「イヤッハーー！ 」と叫びたいくらいに、嬉しかったです！ あの「ちいかわ」のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。 オーディションではとにかく後悔のないように、隅々まで原作を読み、沢山考えて、全力で楽しく演じました。

そんな私なりのセイレーンが、ナガノ先生や制作チームの皆様に届いた嬉しさを自信に変えて…！ 身の引き締まる思いで、アフレコに挑みました。 セイレーンは仲間を思う気持ちを持ったまっすぐな子、という印象です！ 私がセイレーンと同じ種族や人魚だったら、セイレーンの言動は何一つ気にせず、仲良くなりたい！

と、人魚達と息ぴったりな姿を見ているとつい思ってしまいます。 演じる時はそんなセイレーンらしさを大切に。 作品やちいかわ達にとっての立ち位置よりも、セイレーン本人の感情を優先に、目的にまっすぐ、日々を楽しんで生きることを意識しました。 結果としてその姿が皆様の目にどう映るのかが楽しみです





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