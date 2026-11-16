壇蜜、ABEMAで活動休止の心境を明かし清野ToOneとの支え語す

タレントの壇蜜がABEMA番組で2023年の活動休止理由や療養中の苦悩を告白。漫画家の夫である清野ToOne氏への感謝と、回復への前向きな思いを語った。

タレントの壇蜜（45）が、 ABEMA のニュース番組『 ABEMA エンタメ』に出演し、自身の過去に宛てた手紙という企画「Re:MAKE ～拝啓、あの頃の君へ～」で、2023年4月に発表した 活動休止 までの経緯を赤裸々に語った。壇蜜は、長年心の支えとなっていた存在を相次いで失ったことによる心身の不調と、その療養過程で夫である漫画家の清野ToOne氏から受けたサポートの詳細について明かした。

壇蜜の活動休止と精神的健康

壇蜜は、2012年に『サンデー・ジャポン』への出演をきっかけに注目を集め、"セクシータレント"としてブレイクした経緯を持つ。2019年には漫画家の清野ToOneと結婚し、公私ともに充実した日々を送っていた。しかし、結婚後1年後に幼少期から多くの時間をともに過ごした祖母が他界。さらに、長年心の支えとなっていた愛猫とも別れを経験したという。

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壇蜜はその当時について、「自分だけの心の支えっていう特別な存在を連続して失ってしまった」と振り返っている。この連続する喪失体験が、その後の彼女の心身に深刻な影響を及ぼすきっかけとなった。2023年4月、壇蜜は活動を正式に休止することを発表した。その直前の状況について、「休養前からちょっと考えがまとまりにくいなとか、原稿に取り掛かるのに時間がかかるなっていう違和感はあった」と当時の違和感を振り返っている。

清野ToOneとの関係性と療養状況

壇蜜は、体調が急激に悪化した期間について、「どんどん食事ができなくなって、眠ったりもできなくなって」と明かした。特に、「食べることとか眠ることに罪悪感」を持ち、精神状態は深刻さを増していたという。壇蜜は「頭の中で声がして、消えちゃいたい、ここにいたくないって」と感じ、当時の苦しい心境を公に語った。この状況において、夫である漫画家の清野ToOne氏は彼女の闘病を支える重要な存在であった。

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壇蜜は、清野ToOne氏とどのような関係性を維持しながら療養に励んだのか、また彼への思いを詳細に語っている。清野ToOne氏は彼女の精神的な支えとなり、彼女が再び社会復帰するための基盤を作った一人である。壇蜜は、夫への感謝と、彼が彼女にどのような形で寄り添っていたのかについて、番組内で重要なポイントとして語った。

入院生活と医療スタッフからの励まし

一度は活動を再開したものの、心身の状態が安定せず再入院することとなった壇蜜。その入院生活において、医療スタッフからの言葉が彼女を救ったという。壇蜜は、病院の看護師から「誰にでもあることです」「みんなに起こりえる」と言われ、さらに「清野ToOneさんだけが特別じゃないんです」と声をかけられたことを振り返っている。

この言葉は、壇蜜が抱えていた孤立感や特殊な負担感を和らげるものだった。壇蜜は「色んな形の励ましをもらって、入院生活してましたね」と語っており、専門家や周囲からの支援が彼女の回復過程において不可欠な要素であったことがわかる。清野ToOne氏の存在だけでなく、医療チーム全体のサポート体制が彼女の回復に寄与した。

現在の体調と今後の活動姿勢

現在、壇蜜の体調については、「心も体も本調子じゃないっていうのは分かっていただければと思っている」と述べている。完全な回復を遂げたわけではなく、まだ不調が残っている状態であることをファンや視聴者に理解を求めている。しかし、その状況でも彼女は仕事への意欲を失っておらず、回復に向かって活動を続けている。

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壇蜜は、「それでも回復に向かって仕事しているっていう姿は、なんとなく見てくれてたらうれしい」と語り、周囲の応援を励みにしていることを示した。さらに、「回復のために皆さんの力をお借りして、仕事ができてるっていう今の環境が私にはありがたくて、励みになってる」と、周囲への感謝と現在の前向きな思いを明かした。壇蜜は、清野ToOne氏からの支えと、ファンやスタッフの協力を力に変え、社会復帰に向けた歩みを続けている。