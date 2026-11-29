「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（２９日、両国国技館） 王者増田陸（２９）＝帝拳＝が、同級１位で前王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との激闘の末に判定３－０（１１４－１１３、１１５－１１２、１１５－１１２）で下し、初防衛に...

増田陸が初防衛！

「拳で語り合えた」堤との３年３カ月ぶりの再戦でリベンジ成功 ４回にダウン奪取、堤の執念に苦戦も判定３-０で下す王者増田陸（２９）＝帝拳＝が、同級１位で前王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との激闘の末に判定３－０（１１４－１１３、１１５－１１２、１１５－１１２）で下し、初防衛に成功した。 増田にとって、プロキャリア唯一黒星をつけられていた因縁の相手との３年３カ月ぶりの再戦。１回開始から互いに慎重な入りとなったが、終盤に堤が手数を出していった。３回に増田が圧力を強めて前へ。

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堤も返して、打ち合いとなる局面は増えていった。４回は堤の開始からプレッシャーを強め、打ち合いに。 増田が左ボディーを連発すれば、堤も応戦したが、残り４０秒を切ったところで増田の左カウンターが炸裂し、堤はダウン。 一気に増田ペースとなった。 後半に入った７回は堤が左で攻勢をかけていったが、８回は堤が連打でペースを奪い返しにいく。