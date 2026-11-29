◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（

◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（2026年11月29日 両国国技館） WBA世界バンタム級王者・増田陸（29＝帝拳）が、前王者で同級1位・堤聖也（30＝角海老宝石）を3―0（114―113、115―112、115―112）の判定で破り、初防衛に成功した。

堤にはアマプロ通じて3度目の対戦で初勝利となった。

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「中盤これまでやってきた練習がその通り出た。 最後は気持ちで負けなかったのでそれが勝った要因かな」 そしてこれで真のチャンピオンになったかと問いかけられると「そう言いたいところなんですけど、まだスーパーチャンピオンっていうジェシー・ロドリゲス選手がいるので、その選手に勝たないと真のチャンピオンとは言えない」とジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国）の名前を挙げ、さらなる高みを見据えた。 二つの因縁が絡み合った対戦だった。 一つは、WBAバンタムのベルトを巡る経緯。