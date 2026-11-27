◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ同級王者・増田陸（帝拳）《12回戦》同級1位・堤聖也（角海老宝石

◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ 同級王者・増田陸（帝拳）《12回戦》同級1位・堤聖也（角海老宝石）（2026年11月29日 両国国技館） トリプル世界戦の公式会見が11月27日、都内で行われた。

WBA世界バンタム級王者・増田陸（29＝帝拳、11勝9KO1敗）は、前王者で同級1位の堤聖也（30＝角海老宝石、13勝8KO3分け）の「ベルトは無価値」発言に反論した。 堤は休養王者だった7月にWBAから突然、王座からランク1位に格下げされた。 その後に、増田は空位となった王座を比嘉大吾（志成）と争って勝ち、ベルトを手にした。 壇上で堤は「ここにある増田選手のベルトは、僕に勝って初めて価値が生まれる。

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価値の出ないまま、無価値のまま終わらせたい」と発言した。 増田は会見後、「決定戦に勝って獲ったベルトで、周りの方たちもすごく喜んでくれたので、その意味で無価値ではないですね。 もちろん、堤選手に勝てばベルトの価値が上がるのは十分、理解している。 ただ、無価値ではない。