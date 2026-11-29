ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸が元王者の堤聖也を判定で退け初防衛に成功。ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の寺地拳四朗もＫＯ勝ちを収めたが、ユーリ阿久井は判定負けに終わった。

ＷＢＡ世界バンタム級王者・ 増田陸 （２９）＝帝拳＝が、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の 堤聖也 （３０）＝角海老宝石＝を３―０の判定で破り、初防衛に成功した。４回に左ストレートでダウンを奪い、３年３か月ぶりの再戦で宿敵に雪辱した。

世界３階級制覇のＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝は、ハシエル・アマドル（２５）＝メキシコ＝に５回ＫＯ勝ちし初防衛に成功した。 ユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝は判定負けで２階級制覇を逃した。 お互いの意地と意地がぶつかり合い、何が何でも勝つという気迫に満ちた１２ラウンドだった。 うまく表現する言葉が見つからないが、素直にすごい試合だったと思う。

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採点は難しかったはずだ。１ラウンド中にお互い流れをつかむ場面があり、どっちにポイントをつけていいかと迷うラウンドがいくつもあった。 そんな中で増田が勝者になったのは、練習してきたことを出すことができたこと、そして前に行くという気持ちだったと思う。 堤は増田の強打をブロックしてすぐに打ち返す、打ち終わりを狙う策がはまっていた。 ただ、これまでの試合とやや違ったことは、中盤以降にエンジンがかかるタイプで、もっとしつこく相手に食らいつくのだが、この日はややプレッシャーが弱かった。