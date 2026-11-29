WBA世界バンタム級王者の増田陸が、元同級王者で同級1位の堤聖也を3-0の判定（114-113、115-112×2）で下し、初防衛に成功した。アマチュア時代を含め過去2戦2敗だった宿敵との3年3か月ぶりの再戦に勝利し、真の王者としての地位を証明した。帝拳ジムの一丸となったサポートと、左の破壊力が生きた特訓の成果が勝利につながった。

ＷＢＡ世界バンタム級王者・ 増田陸 （２９）＝帝拳＝が、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の 堤聖也 （３０）＝角海老宝石＝を３－０の判定（１１４－１１３、１１５ー１１２×２）で下し、 初防衛 に成功した。

アマチュア時代を含め過去２戦２敗だった宿敵との３年３か月ぶりの再戦に勝利。７月２０日の王座決定戦で比嘉大吾（志成）を下して世界初挑戦でつかんだベルトを守り、「真の王者」であることをリング上で証明した。 ３年３か月前の２３年８月、増田はプロ４戦目で当時の日本王者・堤に挑み、０―３の１０回判定負け。 アマチュアだった立大時代にも一度敗れている相手と通算３度目の対決を制した。 試合後、増田を担当する帝拳ジムの大和心トレーナーは「３年前と同じことをやっていたら勝てない。 勝つためにジムが一丸になって、バックアップしてくれた。

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担当が自分だけでしたら絶対こんな結果にならなかった」と“堤攻略”の舞台裏を明かした。 基本的なミット打ちは大和トレーナーが担当し、スタミナをつける役割を担ったのが身長１８８センチのカルロス・リナレス・トレーナー。 プロテクターをつけ、ひらすらパンチを打たせてスタミナをつけた。 大和トレーナーは「３年前はガチャガチャとやられた時に対応できなかった。