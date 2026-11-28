東京両国国技館で実施されたWBAバンタム級とWBOスーパーフライ級などの世界戦3試合の勝敗予想と試合展開の詳細レポート。

プロボクシングのトリプル世界戦が29日、東京・両国国技館で開幕した。本戦はWBAバンタム級王座戦、WBOスーパーフライ級王座戦、WBAスーパーフライ級王座戦の3試合で構成されている。

増田陸対堤聖也 互角の戦いを山中氏が分析

まずWBAバンタム級タイトルマッチでは、王者の増田陸（帝拳）と同級1位で挑戦者の堤聖也（角海老宝石）が対戦する。元WBC世界バンタム級王者で「神の左」こと山中慎介氏が勝敗を占った。増田と堤はアマチュア時代を含めて今回で3度目の対戦であり、過去2戦では堤が勝利を収めている。

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過去の戦績を考慮しても、今回の予想は互角であり、わずかに増田に分があると山中氏は見ている。最大の理由は、増田がコンスタントに試合を消化している点にある。一方の堤は、昨年12月のノニト・ドネア（フィリピン）との2度目の防衛戦以降、けがの影響で約1年近くリングから遠ざかっている。

堤の試合勘やダメージの影響は、ゴングが鳴ってみなければ不明だが、増田は一撃で相手を倒せる左ストレートを最大の武器とする。中距離から長距離で相手と向き合うのが増田の最良のスタイルである。増田は堤の後半の強さを熟知しており、前半で差をつけてダメージを与えたい考えだろう。

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堤はオールラウンダー型で、間合いを詰め一瞬のスピードでパンチをまとめ打って離れる。サウスポー対サウスポーの構えで戦うことが多く、フィジカルが強くてスタミナがあるため、後半になるほどその強さを発揮するタイプだ。両選手ともに根性勝負を覚悟してリングに臨むはずだ。

寺地拳四朗はステップワークで安定感

次にWBOスーパーフライ級タイトルマッチでは、王者の寺地拳四朗（BMB）と同級6位で挑戦者のハシエル・アマドル（メキシコ）が対戦する。山中氏は拳四朗の防衛は堅いと分析している。拳四朗のフライ級時代は足を止め激しく打ち合う激闘のイメージが強かったが、実際の持ち味はステップワークにある。

スーパーフライ級に階級を上げたことで、再び足を使うスタイルに戻した結果、無理に打ち合う必要がなくなり安定感が増した。アマドルは長身のファイターで、アッパー系のパンチを振ってくる。15勝のうち13勝がKO勝利だが、一発で仕留めるタイプではない。

拳四朗がテンポよく攻め続ければ、レフェリーストップによる初防衛が期待できる。今後の統一戦に向けた好展開を持ち込める可能性が高い。拳四朗の安定したスタイルがアマドルのパワーを跳ね返す形になりそうだ。

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阿久井政悟が王者ヒメネスに挑戦

さらにWBAスーパーフライ級タイトルマッチでは、同級2位のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）が王者のダビド・ヒメネス（コスタリカ）に挑む。阿久井はスーパーフライ級に階級を上げて、充実した姿を見せている。体重やパワーが上がったというよりは、動きに力みや無駄がなくなり、すべての動作がスムーズで速くなっている。

寺地拳四朗と同様、スーパーフライ級でも十分に戦っていけると山中氏は評価する。ヒメネスはボクシングの引き出しが多い試合巧者で、近い距離でも遠い距離でも戦うことができる。しかし、阿久井が今現在の力を発揮できれば、王座奪取の可能性は十分にある。

阿久井のジャブからの右ストレートには決定力がある。ヒメネスの多彩な戦術に対し、阿久井のスムーズな動きと鋭い攻撃が鍵を握る。3試合とも実力伯仲の激戦が予想される中、各選手の戦略が結果を分ける重要な要素となる。