WBA世界バンタム級王者の増田陸が、元同級王者で同級1位の堤聖也を3-0の判定で下し、初防衛に成功した。ボディー攻撃から左パンチで先制ダウンを奪い、圧倒的なプレッシャーで勝利を収めた。

ＷＢＡ世界バンタム級王者・ 増田陸 （２９）＝帝拳＝が、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の 堤聖也 （３０）＝角海老宝石＝を３－０の判定（１１４－１１３、１１５ー１１２×２）で破り、 初防衛 に成功した。

アマチュア時代を含め過去２戦２敗だった宿敵との３年３か月ぶりの再戦に勝利。７月２０日の王座決定戦で比嘉大吾（志成）を下して世界初挑戦でつかんだベルトを守った。 左構えの増田は、サウスポースタイルにスイッチしてきた堤に対し、ひるまずにプレッシャーをかけ続けた。 ボディー攻撃を集中させた４回に利き腕の左で堤の右頬を捉え、先制ダウンを奪った。 その後も攻勢を緩めずに念願の勝利をつかんだ。

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リング上での勝利者インタビューでは「最後は気持ちで負けなかったのが勝った要因。 これまでやってきたことがこの結果につながっている」と激闘を振り返った。 また、次戦以降に向けても言及。