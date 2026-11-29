WBAバンタム級王者増田陸が堤聖也を3対0の判定で破り、王座の初防衛に成功。プロ初黒星を喫した堤との激闘を振り返る。

WBA バンタム級 王者の 増田陸 （帝拳）は、29日に東京 両国国技館 で行われたトリプル世界戦で、元王者で同級1位の 堤聖也 （角海老宝石）を3対0の判定で破り、王座の初防衛を果たした。この試合は、堤が今年7月に休養していた元王者のベルトを奪取した増田が、その正当性を証明するための重要な機会だった。増田は激闘を制し、真のチャンピオンであることを示しつけた。

増田陸の戦略と試合展開の詳細

試合では増田が計画的な攻めで堤を圧倒し、判定勝利を収めた。特に4回、増田が左ボディーを堤の脇腹に突き刺した瞬間が試合の流れを決定づけた。この一撃で堤は腰が砕け、左手をつくほどのダメージを受けた。増田は「ジャブがもう少し当たる想定だったけど、細かい動きをされてやりにくかった」と振り返り、ボディー狙いに方針を変えたことで早来の効果的な攻撃に至ったと明かした。終盤まで殴り合いになっても自ら仕掛ける姿勢を崩さず、左アッパーを有効に使い先手を打ち続けた結果、堤の顔を赤く腫れ上がらせた。

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堤聖也のプロ初黒星と王座復帰の断念

堤聖也は王座復帰を果たせず、プロボクシング生活で初となる黒星を喫することとなった。試合後、堤は増田を称え「お前がチャンピオンだ」と認め、リング上で真実を証明したいという増田の願いに応えた。興行発表時の会見で、堤は「僕だけは認めてはいけない」と持っていたベルトを机の上にドンと置くパフォーマンスで注目を集め、逆風を巻き起こしていたが、実際のリング上では増田の技量に屈した。堤は3年前、日本バンタム級王座を懸けた戦いで増田に10回判定で勝利しており、唯一の敗戦記録を持っていたが、今回その雪辱を討たれ、増田への単なる復讐以上のものが試合には求められていた。

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増田陸の確固たる王者の自覚と評価

増田陸は勝利後、「堤選手に勝って、このベルトの価値が出るといわれていた。今日の試合で拳で語り合うことができた」と、自分なりの誇りを示した。3年前のプロ4戦目で日本王座を賭けた戦いで堤に敗れた悔しさをバネにし、今回は「自分のボクシングに満足できていない部分がある」としながらも、世界チャンピオンとして自信を持ってファンにボクシングをお届けしたいと語った。この勝利により、増田はWBAバンタム級王者としての地位を固め、そのベルトの正当性を国内外に示すことに成功した。審判の採点も3対0と明確であり、増田の優位性は疑いようのないものとなった。

次なる目標はWBC王者井上拓真との統一戦

今後は、WBC王者の井上拓真（大橋）との統一戦への期待が高まっている。増田は「世界チャンピオンとして自信を持って皆さまにボクシングをお見せできるように頑張っていきたい」と、次なる挑戦に向けて意欲を語っている。増田と井上、両者の対決はバンタム級ファンから長年待ち望まれており、この試合が実現すれば両王者の真価が問われることになる。増田は今度の試合で培った自信を持ち、さらにレベルアップしたボクシングでファンを魅了する決意を新たにした。次なる一戦に向けた準備が、すでに始まっている。