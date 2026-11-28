WBAバンタム級王者増田陸が30歳の堤聖也と再戦。29日両国国技館で初防衛戦が行われ、両者とも計量をクリア。増田は日記を振り返り勝利へ向ける。

WBA 世界 バンタム級 王者の 増田陸 （29）が、初防衛戦に向けて最終調整を完了した。29日に東京 両国国技館 で行われる同級1位の 堤聖也 （30）との対戦に向け、28日に都内で実施された前日計量で両者とも合格を果たした。増田は3年前に堤へ敗れた経験を持ち、今回こそ因縁の相手から初勝利を収めて「伏線回収」を果たす覚悟を示している。

計量結果と現状確認

28日の計量では、増田陸が制限重量より100グラム少ない53・4キロでクリアした。対する堤聖也は、リミットより200グラム少ない53・3キロで合格している。両者のフィースオフは19秒間にわたり行われたが、ピリピリとした緊張感が漂う中、王者の増田は冷静そのものだった。計量後、増田は「堤の目の奥に気持ちの強さは感じた。明日はお互いに良い状態でリングに上がることができる」と語って気を引き締めた。

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日記を振り返る心境

増田陸にとって堤との対戦は、アマチュア、プロ合わせると3度目となる。2023年8月30日には当時の日本王者堤に挑んだが、逆転負けを喫している。その2日後に増田が執筆した直筆の日記を、3年後の今年の8月30日にSNSで公開していた。今回の試合が決定し、片付けをしていた際にその日記が見つかったという。

増田は日記を読み返し、当時の心境を回想した。「今夏は堤との試合が決まりそうだった。回想して今、文章にしてみようかと。伏線の回収というか、やるべくしてやることになったなと」と話す。当時とは立場や状況が異なる中で迎える3度目の対戦に、「非常に楽しみ」と前向きな姿勢を打ち明けた。

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無敗挑戦者のリマッチ

堤聖也は現在も無敗の前王者として君臨している。王座獲得よりも難しいとされる「鬼門」初防衛戦に挑む増田に対し、堤は「リベンジではなくリマッチ」と位置づけてきた。この試合を、増田にとっての通過点であり、堤とのストーリーが完結する舞台と捉えている。

増田は「大きな試合だが、自分にとって通過点。新鮮な気持ちでリングに上がる」と語り、静かに燃える炎に包まれるような集中力で臨む姿勢を示した。運命の相手への初勝利と因縁の「伏線」の回収が、王者の次の目標となっている。

その他の計量結果

同日の計量では、WBO世界スーパーフライ級王者の寺地拳四朗（34）も、元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（31）も共にクリアしている。これにより、29日の両国国技館で行われる一連のタイトルマッチに向けた準備がすべて整った。