増田陸が堤聖也との激しい打ち合いの末、判定勝利で王座初防衛に成功した試合の模様を伝える。両者互角の攻防が展開され、終盤も壮絶な応酬が続いた。

5回、 堤聖也 （左）に右アッパーを見舞う 増田陸 （撮影・滝沢徹郎）増田が序盤からプレッシャーをかけて間合いをつめる。 的確に左ボディーブロー放つ。 中盤には短いすき間から左アッパーも決めた。

堤は右目上からの出血が多い。 終了間際、増田の左ストレートが決まる。 序盤、増田のボディー攻撃が有効。1分すぎ、増田のワンツーが決まるも、堤は右フックを返す。 残り30秒、堤の右で増田がバランスを崩す。

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終盤連打で増田を追い込んだ。1分すぎに堤の左ストレートが決まる。 その後も連打放つ。 増田も左ストレート、右アッパーで対抗。 残り1分から激しい打ち合い。