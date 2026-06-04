増田陸、世界初挑戦への意気込みを語る

プロボクシングの世界バンタム級１位の増田陸が、4日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ ドネアｖｓ増田陸、松本流星ｖｓ高田勇仁」収録に参加。7月にも予定される次戦が世界初挑戦となる可能性がある増田は「いつ誰とやってもいい勝ち方をして、世界チャンピオンになる気概があります」と王座獲得への意気込みを語った。

増田陸 、 世界初挑戦 への意気込みを語る。 プロボクシングの世界バンタム級１位の 増田陸 が、4日、都内で ＷＯＷＯＷ 「 エキサイトマッチＳＰ ドネアｖｓ 増田陸 、松本流星ｖｓ高田勇仁」収録に参加。7月にも予定される次戦が 世界初挑戦 となる可能性がある増田は「いつ誰とやってもいい勝ち方をして、世界チャンピオンになる気概があります」と王座獲得への意気込みを語った。3月15日の ＷＢＡ 世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界5階級制覇王者ノニト・ドネアを8回TKOで下した。

初めて自身の試合を解説し「リラックスして臨めた。 すごく勉強にもなったし、また違った視点で試合を見ることができた。 時間が経つにつれて、悪いところもしっかり見られるようになった。 きょうも序盤の硬さだったり、攻めに行きすぎた時にカウンターをもらうシーンだったり、より細かく自分の欠点を発見できた」と振り返った。5月29日から千葉・成田市で那須川天心、岩田翔吉、松本流星、坪井智也のジムメートと下半身強化のための合宿を行っており、5日に打ち上げる。

「すごくいいトレーニングが積めている。 これまでよりも強度が高い内容のトレーニングを、楽しみながら集中してできている。 次戦に向けての土台作りですね。 まだスパーリングには入っていないが、いい下地を作っているという感じですね」。

次戦については「6月中旬には発表できそうなので、もう少しお待ちいただけると幸いです」と話した。 ＷＢＡでは、1日に正規王者だった堤聖也が休養王者となり、休養王者だったアントニオ・バルガスが正規王者となった。 現在のＷＢＡランキングは、1位・増田、2位・比嘉大吾、3位・ノニト・ドネア、4位・アンドレイ・ボニージャ、5位・武居由樹、6位・那須川天心と続く。 バルガスは13日（日本時間14日）にＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者ジェシー「バム」ロドリゲスに挑戦される。

ＷＢＡ王座挑戦権を持つ増田は「バム選手とバルガス選手がどういったボクシングになるか、どちらが勝つか、どんな内容でどんな結果になるか、非常に楽しみです」と話し、予想を問われると「バム選手ですね。 やはり実績、キャリアが違うような気がする。 （バムはバンタム級初戦だが）そこは結構キーポイントだと思うが、通用するような気がします。 一発に頼っているような選手ではないので」との見解を述べた。

ドネア戦後には屋久島へ行き、テントを担いで九州最高峰の宮之浦岳などを縦走したという。

「2泊、山の中に泊まりました。 山の上の方は雪が残っていたりして、宮之浦岳も結構高くていいトレーニングにもなりました」。5月には新潟の谷川連峰にも足を運んだ。

「自然の中に身を置くと、本来の自然体に戻れるというか、感覚もすごく研ぎ澄まされる。 コンディションも良くなるんですよね」と笑顔を見せた。 自然のパワーも力に変え「ドネア戦では練習していたことが半分ぐらいは出せた。 この方向性でさらに無駄を削ぎ落として純度を高めて、自分のボクシングの完成形を作っていきたい」とさらなる進化を見据えた





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