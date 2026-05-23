塙が2部制導入に失敗、来場客への値上げ

塙は4月9日に動画で2部制導入を発表し、来場客への値上げが問題となった。

塙は4月9日にアップした動画で"今年4月1日から新しく改革をしまして。 今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部、15時から17時を2部にしました"と、 2部制 を導入したと報告。

しかし"私が先導したんですけど、今のところ大失敗でして...

"といい"この前は1部（の客）が9人だったんですね。2部も50人ぐらいしか入ってなくて、今までは100人ぐらいいたんですけど、ヤバいなって"と明かし、来場を呼びかけていた。 終日いる客にとっては実質的な値上げとなったのが、その原因とみられている。 そして今月21日には"漫才協会の理事、皆で話し合った結果""元に戻しましょう""ということで。 さすがにすぐ5月からは戻せないので、6月からは一応1部と2部はありますけど、同じ料金で12時30分から17時まで一気に見れることになりました。

"これをさらに元に戻すとかは当然ありませんので"と強調し""昔のままで良かったのにな""と思っていた人に関しましては、本当に申し訳ありませんでした。 ただ""1部2部制が良かった""という方にも、それはそれで申し訳ありませんでした"と頭を下げていた





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