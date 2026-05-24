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堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』最新イラストにファン興奮！ノコル登場で「遂に！」の声

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堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』最新イラストにファン興奮！ノコル登場で「遂に！」の声
堺雅人VIVANTTBS
📆5/24/2026 2:41 AM
📰sakigake
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俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。

俳優の 堺雅人 が主演を務める TBS 系日曜劇場『 VIVANT 』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。 意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。

同企画は4月29日にスタート。 これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。

さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。 25日目として公開された最新イラストでは、国際テロ組織「テント」のNo.2で、リーダー・ベキ（役所広司）の養子でもあるノコル（二宮和也）を思わせるキャラクターが描かれ、ネットでは「遂に！ 」「ノコルきたー！ 」と反響。 ノコルは、“別班員”として国防を担う主人公・乃木憂助（堺）の義弟にあたる人物。

幼少期に過酷な環境をさまよっていたところをベキに拾われ、その名の「ノコル」はモンゴル語で「僚友」「友人・仲間」を意味する。 身内には深い愛情を見せる一方、組織を裏切る者には冷酷な一面も持つノコル。 当初は、別班員としてテントに潜入した義兄・憂助に憎悪を向けていたが、幾度も窮地を救われたことで関係性に変化が生まれた。 父への情愛を知ったことで、別班とテントという敵対組織の垣根を越え、厚い信頼を寄せるようになった経緯も描かれている。

『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。 総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。 自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。 社会現象級のヒット作となった。

続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。 総勢26人が出演する大作となる。 物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている

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堺雅人 VIVANT TBS 週末ドラマ テロ組織 別班 ノコル 2クール連続放送

 

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