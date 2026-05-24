堺雅人主演のTBS日曜劇場『VIVANT』最新イラストにファン興奮！ノコル登場で「遂に！」の声

俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。

俳優の 堺雅人 が主演を務める TBS 系日曜劇場『 VIVANT 』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。 意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。

同企画は4月29日にスタート。 これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。

さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。 25日目として公開された最新イラストでは、国際テロ組織「テント」のNo.2で、リーダー・ベキ（役所広司）の養子でもあるノコル（二宮和也）を思わせるキャラクターが描かれ、ネットでは「遂に！ 」「ノコルきたー！ 」と反響。 ノコルは、“別班員”として国防を担う主人公・乃木憂助（堺）の義弟にあたる人物。

幼少期に過酷な環境をさまよっていたところをベキに拾われ、その名の「ノコル」はモンゴル語で「僚友」「友人・仲間」を意味する。 身内には深い愛情を見せる一方、組織を裏切る者には冷酷な一面も持つノコル。 当初は、別班員としてテントに潜入した義兄・憂助に憎悪を向けていたが、幾度も窮地を救われたことで関係性に変化が生まれた。 父への情愛を知ったことで、別班とテントという敵対組織の垣根を越え、厚い信頼を寄せるようになった経緯も描かれている。

『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。 総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。 自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。 社会現象級のヒット作となった。

続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。 総勢26人が出演する大作となる。 物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている





sakigake / 🏆 88. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

堺雅人 VIVANT TBS 週末ドラマ テロ組織 別班 ノコル 2クール連続放送

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「VIVANT」意味深投稿24日目！ 27人目イラストはアリ「なぜ自転車？」前作でベネズエラへ逃亡 - スポニチ Sponichi Annex 芸能TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが22日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は24日連続となった。

Read more »

党首討論でも鮮明「バラバラ野党」 弱小同志の立憲、公明は果たして合流できるのか2026年5月20日の党首討論は、「細切れ野党」の危うい実態を改めて浮かび上がらせる結果になった。中道改革連合のほかに合併しなかった立憲民主、公明の3党代表が10分から5分の短い質疑を重ねたが、20日夜の「報道1930」(BS-TBS)では、「今日の内容であれば、予算委員会で十分。党首討論は国家の基本問題を議論し、国家の進路を語り合う場です」（佐藤千矢子・毎日新聞専門編集委員）とこきおろされた。合

Read more »

伊藤健太郎、LGBTQ題材のドラマで同性カップル演じる 完成披露イベントに登場「“生感”を意識した」｜秋田魁新報電子版俳優の伊藤健太郎、寛一郎が22日、都内で行われたMBS／TBSドラマイズム枠の新ドラマ『100日後に別れる僕と彼』（26日スタート、MBS＝毎週火曜 深0：59、TBS＝毎週火曜 深1：26）完成披…

Read more »

『VIVANT』最新イラスト公開→テント幹部の再登場示唆 - エキサイトニュース俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間で...

Read more »

『VIVANT』最新イラスト公開→テント幹部の再登場示唆｜秋田魁新報電子版俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間…

Read more »

「VIVANT」意味深投稿25日目！二宮和也演じる人気キャラにファン歓喜「ノコル様きた」「凛々しい」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが23日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は25日連続となった。

Read more »