堺雅人主演VIVANT第23話視聴率18.8％野崎殺害で世界トレンド上位

堺雅人主演VIVANT第23話の世帯視聴率が18.8％を記録し第2シーズン最高を達成した。野崎殺害劇で世界トレンド上位に食い込む社会現象級の反響を呼んでいる。

俳優の 堺雅人 が主演を務める TBS 系 日曜劇場 『 VIVANT 』の第23話が11月1日に放送された。関東地区における世帯 視聴率 は18.8％、個人 視聴率 は12.3％を記録した。この数値は世帯が第2シーズンの最高成績とタイとなり、個人は同シーズン最高を更新する結果となった。

視聴率右肩上がり社会現象へ

第18話の世帯視聴率15.0％から第19話の15.4％、第20話の15.5％、第21話の16.8％、第22話の18.6％へと右肩上がりの上昇を続けてきた。第23話でさらに0.2ポイント上昇し18.8％に到達した。個人視聴率も前回から0.2ポイント増加し12.3％となった。第18話から6週連続で上昇傾向にあり、終盤に向けて勢いを増している状況である。第2シーズンのスタート以来、13週連続で世帯視聴率が15％を超える高水準を維持している。この数値はビデオリサーチが調べたものである。

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SNSで世界トレンド1位獲得

作品はSNS上でも大きな反響を呼び、X（旧Twitter）ではハッシュタグ「#VIVANT」が世界トレンド1位を獲得した。関連ワードもランキング上位を席巻し多くの話題を集めた。例えば「野崎さん」が3位、「チンギス」が5位、「#悪役会議室」が7位、「ジャミーン」が9位、「乃木さん」が10位にランクインした。作品関連のワードが世界トレンド上位に入る状況は13週連続となった。この社会的な広がりにより、単なるドラマではなく文化現象の一つとして定着しつつある。ファンからの熱狂的な支持が数字とトレンドランキングに明確に表れている。

大規模ロケで創られた迫力

本作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行した。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影や壮大なスケールが特徴である。緻密に張り巡らされた伏線が話題を呼び、社会現象級のヒットを記録している。第2シーズンでは、テロ組織「テント」を巡る任務を終えた乃木憂助のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届いたことから新たな物語が動き出した。この演出が視聴者の関心を高め、継続的な支持を集める原動力となっている。

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衝撃の展開で幕を閉じる

第23話では、乃木役の堺雅人たちがシンシーからの急襲を撃退し、情報ブローカーのタイラン・グリエワ役のMilza Aghabayli（声は若本規夫）との接触に成功した。交渉の末、核融合研究者エリシャ・ママドフ役のManaf Dadashovと対面し、重大な情報を引き出すことに成功した。しかし、事態は一変し乃木たちはタイラン側に身柄を拘束された。彼らは再びシンシーの手中に落ちてしまった。

シンシーは情報を独占するため、日本人である野崎役の阿部寛の抹殺も画策した。劉銘軒役の堺雅人はさようなら愛しき人よと告げ、手にした拳銃の引き金を引いた。野崎の胸元から血しぶきが上がる衝撃の展開で話は幕を閉じた。この劇的なフィナーレが視聴率上昇とSNSでの議論をさらに加速させている。次回の放送がどのように物語を進めるのか、注目が集まっている。