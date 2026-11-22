映画『VIVANT』の新ビジュアルで柚木薫が公開され、従来の優しいイメージとは異なる神秘的な表情が話題となっている。12月4日公開。

俳優の 堺雅人 が主演を務める映画『 VIVANT 』の公式SNSアカウントで、新たなビジュアル画像が公開された。12月4日に劇場公開が予定されている本作において、 二階堂ふみ が演じる 柚木薫 のモノクロ写真が解禁された。この画像は従来のドラマシリーズで見られる穏やかな雰囲気を一変させるもので、SNS上では大きな話題を集めている。

柚木薫の正体巡る考察が活発化

公式XとInstagramで順次公開されているキャストのキービジュアルの中で、19日に登場したのは柚木薫の姿であった。彼女は正面をまっすぐ見据え、口元には笑みを浮かべない物静かな表情を浮かべている。これまでの物語で描かれていた患者に寄り添う優しい医師としての姿とは対照的な、妖艶で意味深な雰囲気が印象的に映し出されている。

Also read スマートプリ機「HARTi Photo」が映画『VIVANT』公開記念のPOP UPブースに登場

この新たなビジュアルに対し、SNS上では「美しすぎる」「改めて美人だと実感した」という称賛の声が相次いでいる。一方で、「え？薫先生なの？」「薫さんお顔と違う…」といった驚きを示すコメントも見受けられた。ファンの間では、これまでと雰囲気が全然違うという指摘と共に、「あなたは一体何者なの？」という疑問の声が上がっており、キャラクターの背景や正体に関する考察が熱を帯びている。

さらに、薫の隠された側面を示唆する推測も広がっている。「もしや別人格？」「敵か味方かわからない」「悪っぽい感じがする」といったコメントから、彼女が何らかの秘密を持っているのではないかという見方が根強い。特に複数の人格を持つ主人公・乃木憂助（堺雅人演じる）の存在も踏まえ、婚約者である薫にも同様の要素が隠されている可能性が取り沙汰されている。

Advertisement

ドラマ最終回の描写が予感を強める

こうしたSNS上の反応は、ドラマ第2シーズン最終回の描写とも深く結びついている。最終回において、乃木憂助の父であるベキ（役所広司）への結婚報告の場面で、薫は笑顔を見せなかった。また、深夜に一人で目を覚ます姿が描かれたことも、彼女の内面に複雑な心情や隠された真実がある可能性を示唆するものとして注目されている。

乃木というキャラクターには複数の人格が存在し、そのうちの別人格「F」の設定も物語に厚みを与えている。これまでに薫に対して寄せられてきた「優しい薫先生はどこいった？」という声は、単なる演技の変化ではなく、物語における重要な伏線或者是性格の転換点を示しているとの解釈がなされている。ファンにとっては、これまでの常識が覆される展開への期待が高まっている。

今後の展開と作品の公開スケジュール

映画『VIVANT』は12月4日（金）に全国にて公開されることが決定している。これまでのシリーズで蓄積された人間関係や謎が、劇場版においてどのように解明されていくかが大きな見どころとなっている。特に柚木薫というキャラクターの真の姿や、乃木との関係性がどう描かれるかは、公開前の最大の関心事となっている。

また、本作のホームメディアでの発売情報も公表されている。『VIVANT（2026年版）』のBlu-rayおよびDVDは、2027年3月3日に発売される予定だ。発売元はTBSおよびTBSグロウディアが担当し、販売元はTCエンタテインメントが務める。現時点ではU-NEXTで全話が配信中であり、劇場公開に先立って作品の世界観に触れる機会を提供している。

Advertisement

新ビジュアルの公開により、映画公開への期待感はさらに高まっている。従来のイメージを一新する柚木薫の表情からは、物語のクライマックスに向けて緊迫感が増していることが伝わってくる。12月4日の公開を待ち望むファンは、彼女の新たな姿が示唆する真実を解き明かす展開に注視している。