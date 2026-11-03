堺雅人主演『VIVANT』第23話の撮影秘話と榎本響さんのダブル演技

TBS『VIVANT』第23話で乃木憂助とリュウ・ミンシュエンを演じた堺雅人の撮影秘密が明らかに。後頭部オーディションで選ばれた榎本響さんによるボディダブルとメイク技術の貢献とは。

TBS 系日曜劇場『 VIVANT 』の第23話が1日に放送され、主演の 堺雅人 が演じる3つの異なる人格が絡む劇中の撮影裏話が公開され話題を呼んでいる。本作は 堺雅人 が主人公の 乃木憂助 、別人格の「F」、そして リュウ・ミンシュエン の3役を一人で担当する挑戦的な演出が特徴となっている。

複雑な撮影手法と合成技術の進歩

放送された回では、タイラン・グリエワ役のMirze Aghabayliとの交渉に成功した乃木憂助と、松坂桃李演じる黒須駿が、エリシャ・ママドフ役のManaf Dadashovから本間さえ演じるジャミーンの秘密を聞き出す展開が続く。しかし、その会話はシンシー側にも筒抜けの状態であり、金に目がくらんで裏切ったタイランによって、乃木と黒須はシンシーに捕らえられてしまう緊迫した状況へ移行する。

Also read VIVANT悪役演じたリンリン＆木幡竜 中国語をどうやって習得した？現地での俳優活動語る - スポニチ Sponichi Annex 芸能

今回の放送に合わせてTVerで公開されたメイキング映像では、乃木とリュウが同じ画角で対峙するシーンの撮影技術的困難さが明かされた。2人を同時に映し出すには通常の合成処理が必要となるが、今回はカメラを動かす演出が採用されたため、固定撮影とは異なり、2人分の俳優が同時に現場に存在する必要が生じたのである。このため、特殊な選考プロセスを経てバックアップ俳優が選ばれた経緯がある。

後頭部オーディションの選抜過程

そこで実施されたのが「乃木の後頭部オーディション」と呼ばれる選考だ。堺雅人と背格好が似ており、後頭部の雰囲気も近いことから抜てきされたのが、28歳の俳優である榎本響である。彼の選ばれた理由は、カメラワークの都合上、俳優の顔よりも背中のラインや後頭部の形状が画面に映り込む回数が多く、そのディテールの一致が不可欠だったためである。

Advertisement

実際の撮影現場では、堺雅人が乃木憂助を演じる際には榎本響がリュウ・ミンシュエン役を担当し、逆にと堺雅人がリュウ・ミンシュエンを演じる際には榎本響が乃木憂助役を務めるという分担が組まれた。それぞれの映像を精密に合成することで、動きのある対峙シーンを完成させるという高度な編集技術と演技の連携が実現された。

多役割をこなす榎本響の活躍と感謝

榎本響はリュウのボディダブルだけでなく、シンシー警備兵役も担当していたことが明らかになっている。ドラムの公式Xアカウントでは、榎本をロケ先で撮影した集合写真とともに紹介し、「F・劉銘軒のボディダブルも務めたシンシー警備兵役の榎本響さん」としてその多忙な活躍が報告された。これは単なる代役ではなく、複数の立場で作品を支える重要な役割であった。

放送後、榎本響は自身のXを更新し、「ご紹介に預かり光栄です。代役務めさせて頂きました」とコメントした。彼は堺雅人と共に冒険を歩むことが出来たことへの幸せと、撮影に対する覚悟を強調し、「実際に乃木さんは実在していました」とその存在感の大きさにも言及している。この言葉からは、物理的に存在しない相手との演技における重厚な責任感が伝わってくる。

メイク技術が支えた視覚的幻想

榎本響は、後頭部の一致性を保つために尽力したメイク担当者の技術にも深く感謝の意を表明している。彼は「メイクの藤井さん、渡邉さん、ひさのさんが凄すぎたのです」と語り、専門家の手腕が視聴者の没入感を支えていたことを認めた。これらの細やかな配慮と技術の積み重ねが、『VIVANT』独自の映像美とドラマの緊張感を高める重要な要素となっている。

Advertisement

このように、単なる俳優の演技だけでなく、裏方スタッフの技術と、選ばれたサポート俳優の貢献が合体して、視聴者には見えない部分で奇跡的な映像が作り出されている。堺雅人の単独主演という難易度の高い演出を成立させたチームワークの成果は、第23話のハイライトとして記憶に残る瞬間となった。