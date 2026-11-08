堺雅人主演VIVANT最終回視聴率21.8%、第2シーズン最高を記録

堺雅人主演のTBSドラマ「VIVANT」最終回の平均世帯視聴率が21.8%となり、シーズン最高を記録した。日本シリーズ中継の影響や直前スペシャルの効果も含め、完結までの高視聴率推移を詳細に報告する。

堺雅人 （52）が主演を務める TBS 系列の 日曜劇場 ドラマ「 VIVANT 」の最終回が、9日公表された ビデオリサーチ のデータにおいて、第2シーズンの最高記録を更新した。8日に放送された第24話（シリーズ通算では第2シーズン第14話）の平均世帯 視聴率 は、関東地区で21.8%を記録した。

個人の視聴率においても、第2シーズン最高の14.8%を示した。この結果は、単なる完結による高値ではなく、放送スケジュールの変動や事前の特別番組の貢献など、複数の要因が重なった結果であることを示している。制作側の努力と視聴者の高い関心が、数字として明確に表れた形である。

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右肩上がりの視聴率推移と最終回

第2シーズンの全体を通じた平均世帯視聴率は、第1話から順に18.8%、16.4%、15.1%、16.6%、15.2%、15.0%、17.1%、15.0%、15.4%、15.5%、16.8%、18.6%、そして18.8%であった。特に日本シリーズによる45分間の遅延放送を行った回も含め、第18話以降は明確な右肩上がりの趨勢を見せた。

第24話の21.8%という数字は、過去の回と比較しても突出しており、ドラマの完結に向けて視聴者の注集が頂点に達したことを意味する。この高い数値は、単独回ではもちろん、シーズン全体の平均値を大幅に引き上げる役割を果たした。視聴者の継続的な支持が、最終回における爆発的な数字につながった。

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日本シリーズ中継が与えた意外な効果

視聴率の推移において重要な転換点となったのが、10月25日に放送された第22話（第2シーズン第12話）の事情である。この回では、TBSがプロ野球「SMBC日本シリーズ2026」の横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの第2戦を横浜スタジアムから生中継するため、45分間の開始遅延が生じた。通常であれば視聴率を下げる要因となり得るスケジュール変更だったが、結果は逆であった。

第22話の平均世帯視聴率は18.6%を記録し、第2シーズンにおける当時最高の数値をマークした。野球中継からドラマのファン層が番組へと流入したと分析できる現象が見られた。この「なだれ込み」と呼ばれる効果は、その後の回々において基盤となる視聴者層の厚みを増すことに寄与したと考えられる。

直前スペシャルによる完結への布石

最終回の放送当日には、本編の開始2時間前という早めの時間帯に「最終回直前SP」が放送された。この特別番組は「これを見れば全話が分かる!SPダイジェスト」と題され、過去の回々の総集編が放映された。副音声トラックでは、「VIVANT」の出演俳優たちが撮影当時の感想や裏話を語り合うコーナーが設けられていた。

この「直前SP」自体の世帯視聴率も14.2%、個人視聴率で9.9%と高水準を維持した。事前の情報提供や懐古的な雰囲気は、本編に対する視聴者の期待値と参画意識を高める効果があった。最終回が持つ「完結」という特別性を、この直前SPが十分に準備し、本編の爆発的な視聴率上昇へと導いた構造が浮かび上がる。

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データが示すドラマの社会的インパクト

ビデオリサーチが示したこれらの詳細な数値は、「VIVANT」が単なる娯楽番組ではなく、社会的な話題性を保持し続けたコンテンツであったことを裏付けている。堺雅人主演というキャッチーな要素に加え、野球中継という競合番組からの取り込み成功、そして綿密なマーケティング戦略が三位一体となった結果である。

21.8%という最終回の数値は、第2シーズンの集大成としての意義を明確に示している。今後は、この高視聴率を背景に、続編の可能性や関連メディア展開について議論が活発化することが予想される。制作側にとっては、視聴者の忠誠心と番組のブランド価値を再確認する機会となった。