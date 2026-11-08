堺雅人主演『VIVANT』映画12月4日公開決定 IMAX同時上映

TBSドラマ『VIVANT』の完全新作映画が12月4日全国公開。IMAXでの同時上映も決まり、第2シーズン最終話で堺雅人からサプライズ発表された。

TBS 系連続ドラマ『 VIVANT 』の完全新作映画が12月4日に全国公開されることが確定した。この重要発表は、11月8日に放送された 第2シーズン の最終回で主演の 堺雅人 から直接伝えられた。ドラマの世界観がさらに大きなスクリーンへと広がることを示すもので、映画化に伴い IMAX での同時公開も同時に決定している。

ドラマ『VIVANT』のヒット背景と評価

本作は2023年7月に日曜劇場枠で放送された完全オリジナルのドラマである。『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『陸王』などを手がけた福澤克雄が原作、脚本、演出の全権を担当した。ストーリーは、平凡な商社マンの乃木憂助（堺雅人役）が1億ドルの誤送金事件をきっかけに、自衛隊の極秘組織「別班」の疑いをかけられ、国際テロ組織「テント」や公安警察の思惑が交錯する壮大な戦いに身を投じていくものである。

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複雑に絡み合う予測不能なストーリーと豪華キャストの競演、圧倒的なスケール感と映像美が話題を呼び、第1シーズンのテレビ放送（タイムシフトを含む）総視聴者数は6000万人を突破した。特に第10話では世帯平均視聴率19.6％、個人平均視聴率12.9％という高い数値を記録。『東京ドラマアウォード2024』の連続ドラマ部門グランプリや『第117回ザテレビジョンドラマアカデミー賞』の最優秀作品賞など、国内外で高い評価を獲得している。

第2シーズンの展開と視聴動向

2026年7月からは、続編となる第2シーズンが異例の2クール連続で放送された。アゼルバイジャンでの大規模ロケなど、物語はさらにスケールアップし、初回の第11話では世帯平均視聴率18.8％、個人平均視聴率12.1％を記録した。また、第11話から第13話までの無料配信再生数は、3話連続で1000万回を突破する勢いを見せた。

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映画公開のスケジュールと特別企画

今回の完全新作映画の具体的なストーリーや詳細は現時点で明かされていない。しかし、IMAXでの同時公開が決定しているため、劇場の大スクリーンと迫力ある音響によって、ドラマで描かれてきた世界観がどのように広がっていくのか、多くの注目が集まっている。公開初日からの上映チケットは、11月8日24時（9日午前0時）から販売を開始する。公開約1ヶ月前からの先行販売は異例の試みであり、対象は全国の上映劇場（一部劇場を除く）となっている。販売の詳細については、各劇場の公式サイトで確認できる。

ファンからの反応とイベント開催

映画化の発表を受け、視聴者からは「これ以上何を描く？」「薫さんがキーマンなのか？」など、今後の展開をめぐる疑問や考察の声がネット上で相次いでいる。また、映画公開を記念したオープニングセレモニーが12月4日午後4時から都内で開催されることが決定した。このイベントの模様は無料生配信される予定であり、映画への関心は高まり続けている。