報知新聞社、第108回全国高校野球選手権大会の49代表校を徹底予想する「報知高校野球７月号」を6月22日から発売

報知新聞社は第108回全国高校野球選手権大会の49代表校を徹底予想する「報知高校野球７月号」を6月22日から発売します。

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は第108回全国高校野球選手権大会の49代表校を徹底予想する「報知高校野球７月号」（税込み定価950円）を6月22日(月)から順次、全国で発売します。

全国の書店、ショップ報知（https://shop.hochi.co.jp）、インターネット書店でお買い求めいただけます。 書店でのお取り寄せも可能。 ＹＣ（読売新販売店）でもご注文を承ります。 巻頭では、「真夏を斬る！

二刀流」を掲載。 センバツのけがから復活を遂げた山梨学院の大型戦士・菰田陽生、U18代表合宿で投打にわたり評価を上げた中京（岐阜）・鈴木悠悟、2年生ながら最速153㌔をマークし、打撃センスもある大院大高（大阪）・林将輝ら19人を紹介。 DH制導入元年、投手、打者の分業制が進む今、輝き放つ「二刀流」にフォーカスしています。 ほかにもプロ注目選手FILEやセンバツや、春の地区大会でどうDHが機能したかを分析する「検証！

DH制度」など特集充実。 チームルポでは春の大分を制した大分上野丘、京都ベスト８の洛南、激戦区・兵庫で東洋大姫路など倒し県準優勝を果たした高砂を取材。 躍進の背景に迫っています。 例年同様、全国の各地方大会展望で、甲子園49代表校の予想もバッチリです。

春の各地区大会もグラビア満載、出場メンバーリスト付きでお届け。 迫力フォトとデータも豊富で、夏の甲子園に向けて期待が膨らむ164㌻です





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報知新聞社、第108回全国高校野球選手権大会、49代表校、報知高校野球７月号、6月22日

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