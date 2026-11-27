テレビ朝日系「報道ステーション」（月～金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは27日夜の放送で、この日訃報（ふほう）が明らかになった元公明党代表の神崎武法（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

テレビ朝日系「報道ステーション」（月～金曜午後9時54分）の 大越健介 キャスターは27日夜の放送で、この日訃報（ふほう）が明らかになった元公明党代表の 神崎武法 （かんざき・たけのり）さんをしのんだ。

神崎さんは25日、東京都内で死去した。83歳だった。 東京地検検事や弁護士などを経て1983年の衆院選で初当選。 同年8月に発足した非自民の細川護熙政権で郵政相に就任。98年11月、新党平和と公明が再結集した新「公明党」の結成に伴い、初代代表に就任した。99年には、小渕恵三内閣の自民党や自由党と連立を組む「自自公政権」参加を決断。 小泉純一郎政権下での選挙では、賄賂を受け取る悪代官を「そうはいかんざき!

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」と一喝するコマーシャルが、まじめな神崎さんとコミカルなせりふとのギャップもあり、大きな話題となった。 任期中の10年4月に体調不良のため議員辞職するまで、衆院議員を9期務めた。 この日の放送では、神崎さんの訃報を報じる中で、「そうはいかんざき! 」のポーズを取る神崎さんの様子も伝えた。