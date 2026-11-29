前WBA世界バンタム級王者で同級1位の堤聖也が現王者増田陸に0-3の判定負けを喫し、世界王座復帰を逃した。試合後の病院直行と会見キャンセル、プロ初黒星となったことで新たなステージへの進出が叶わなかった経緯を報じる。

前 WBA世界バンタム級 王者で同級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）が、現同級王者の 増田陸 （29＝帝拳）に0－3（112－115、112－115、113－114）の判定負けを喫し、世界王座復帰はならなかった。

敗戦後は両手を合わせ、申し訳なさを表現しながらリングを降りた。 その後、病院に直行し、会見はキャンセル。 多くを語ることなく会場を後にした。 判定勝利を収めた昨年12月のノニト・ドネア（フィリピン）との2度目の防衛戦で鼻骨を骨折して休養王者になった後、7月に戦わずしてランキング1位に降格。

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その間に王座決定戦を制して新王者になった増田との“新旧王者対決”だった。 前日計量には「WBA CHAMP」と背中に刺しゅうされたジージャン姿で登壇。